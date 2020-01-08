Две страны приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив

Саудовская Аравия решила частично остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. Причина – обострение между Ираном и Соединенными Штатами.

Ежедневно через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ормузский пролив отделяет Персидский залив от Индийского океана. Решение о приостановлении транзита танкеров с нефтью принял один из крупнейших операторов танкеров компания Bahri, принадлежащая аравийскому правительству.

Основанием для приостановления транзита нефти стало обострение между Ираном и США, в частности ракетный обстрел американских военных баз в Ираке.

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Важно! Иран атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке 8 января. Погибли 80 человек, американцев среди них предварительно нет. Отношения между Ираном и США обострились из-за смерти Сулеймани. Его убили 3 января во время обстрела аэропорта Багдада – это был приказ Трампа.

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Ответ лидеров Ирана был резким – они пообещали обязательную месть. На церемонии погребения, которая собрала в Иране более миллиона человек, выкрикивали "смерть Америке". Там же образовалась давка – погибло несколько десятков человек.

ЕС и НАТО крайне встревожены ситуацией на Ближнем Востоке. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.

В то же время Иран пригрозил США новыми атаками, если с их стороны будет ответ. Кроме того, обстрел баз в Ираке иранские лидеры называют только "пощечиной" и во избежание дальнейшей эскалации призывают вывести американских военных со всего региона.

Обновлено в 18:03 Ежедневно через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Обновлено в 18:57 Из-за ирано-американского конфликта два крупных танкерных оператора Саудовской Аравии и Бразилии приостановили проход танкеров через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным СМИ, речь идет о саудовской компании Bahri, которая утром 8 января рекомендовала клиентам воздержаться от транзита через пролив, а также о бразильской госкомпании Petrobras. Кроме этого, возможность приостановить перевозки танкеров рассматривала Saudi Aramco, но окончательное решение компании пока не обнародовано. Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC (супертанкеры) на фоне обострения ситуации увеличилась на 20 тысяч долларов – до 130 тысяч долларов. Через Ормузский пролив проходит около 20 процентов танкерных поставок нефти в мире. Ранее сообщалось, что первая реакция рынков на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке ожидаемо была довольно нервной. Котировки ближайших срочных контрактов на поставку нефти Brent достигали отметки $71,75 за баррель, на 5% выше закрытия предыдущего дня. Как ранее сообщал Фокус: 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани. Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев. 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что заранее получил предупреждение от властей Ирана о готовящемся ракетном ударе по базам США и предупредил об этом американскую сторону.