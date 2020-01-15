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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 00:32
· Улица
Движение по улице Антоновича, где был прорыв теплотрассы, планируют восстановить до полуночи 15 января , - "Киевавтодор"

Движение по улице Антоновича, где был прорыв теплотрассы, планируют восстановить до полуночи 15 января , - "Киевавтодор" (5 новостей)

«В ходе ремонтных работ был заменен участок трубы на проезжей части длиной 23 метра»

Движение по улице Антоновича вблизи Ocean Plaza планируют восстановить до полуночи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КК "Киевавтодор".

"На улице Антоновича начали асфальтировать место повреждения теплосети. Работа по ликвидации порыва теплосети не останавливается ни на минуту. Часть поврежденного трубопровода уже заменили", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" отметили, что дорожники устилают два слоя дорожного покрытия.

"На месте повреждения теплосети работают специалисты КП ДЭУ Голосеевского района. Сразу же после замены тепломагистрали начали восстановление покрытия проезжей части: сделали песчано-щебеночную подушку и начали асфальтирование. Дорожники устилают 2 слоя покрытия, используют высококачественный полимерасфальтобетон. Восстановить движение по улице Антоновича планируют до полуночи", - добавляется в сообщении.

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Как сообщалось, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.

По факту происшествия было начато уголовное производство.

Также сообщалось, что из-за прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве ожоговом центре до сих пор остаются четверо пострадавших людей.

Обновлено в 21:56 "На улице Антоновича начали асфальтировать место повреждения теплосети. Работа по ликвидации прорыва теплосети не останавливается ни на минуту. Часть поврежденного трубопровода уже заменили", - говорится в сообщении.

Обновлено в 00:32 В ходе ремонтных работ был заменен участок трубы на проезжей части длиной 23 метра.

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