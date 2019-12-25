Движение транспорта по Шулявскому мосту планируют открыть к концу недели, – Кличко

В Киеве до конца недели планируют открыть движение транспорта по Шулявскому мосту. Об этом заявил мер Киева Виталий Кличко.
По его данным, новый мост уже заасфальтировали, и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. На подъезде со стороны ул. Вадима Гетьмана также уложили асфальт.
"Сегодня будем асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерные и перильные ограждения", - сказал Виталий Кличко.
Подрядная компания дает 10 лет гарантии на дорожное покрытие. После завершения работ проведут технические испытания моста - установят специальное оборудование, которое измеряет прогиб моста и статические и динамические нагрузки. После этого на путепровод выедут восемь 30-тонных автомобилей, которые создадут максимально допустимые нагрузки.
Как известно, Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года. Демонтаж моста начался 17 марта 2019 года.
К концу 2019 года планировалось завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкцию подземного пешеходного перехода, благоустройство и озеленение.
Подробнее о планах по реконструкции "уставшего" Шулявского моста можно прочитать здесь.