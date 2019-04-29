Двое иностранцев вербовали украинок в сексуальное рабство в Китай

Иностранцам, которые отправляли украинок в китайские бордели, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества, рассказали в Нацполиции Украины.Двое иностранцев настроили канал торговли людьми, через который украинки попадали в сексуальное рабство в Китай. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
Отмечается, что правоохранители документировали преступную деятельность двух иностранцев более полугода.
"Одного из работорговцев задержали в международном аэропорту Борисполь именно при попытке переправки в Поднебесную пяти украинок. В это же время в Одессе оперативники задержали его сообщника. Своих будущих жертв 44-х и 24-летние иностранцы искали среди объявлений о поиске работы во всемирной сети. Большинство из них были молодые жительницы Одесской области в возрасте 18-20 лет, которые за неимением средств находились в уязвимом материальном состоянии. Вербовщики, оценив внешность девушек по фотографиям, которые те по их требованию отправляли на электронный адрес, предлагали работу по оказанию сексуальных услуг в борделях на территории КНР", рассказали в пресс-службе.
Злоумышленники предлагали украинкам зарплату от $200 до $400 в час с проживанием в заранее арендованной квартире вместе с другими девушками, питание также за счет работодателя. Расходы, связанные с выездом за границу, украинки должны были вернуть с первой зарплаты. После получения согласия и оформления всех необходимых документов правонарушители бронировали женщинам электронные билеты, сообщили в полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.
Украинок вернули домой, добавили в полиции.