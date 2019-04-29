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Двое иностранцев вербовали украинок в сексуальное рабство в Китай

Двое иностранцев вербовали украинок в сексуальное рабство в Китай (4 новости)

«Сотрудники Нацполиции задержали двух иностранцев, которые организовали международный канал торговли людьми и продавали украинских девушек в сексуальное рабство за границу»

Иностранцам, которые отправляли украинок в китайские бордели, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества, рассказали в Нацполиции Украины.Двое иностранцев настроили канал торговли людьми, через который украинки попадали в сексуальное рабство в Китай. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что правоохранители документировали преступную деятельность двух иностранцев более полугода.

"Одного из работорговцев задержали в международном аэропорту Борисполь именно при попытке переправки в Поднебесную пяти украинок. В это же время в Одессе оперативники задержали его сообщника. Своих будущих жертв 44-х и 24-летние иностранцы искали среди объявлений о поиске работы во всемирной сети. Большинство из них были молодые жительницы Одесской области в возрасте 18-20 лет, которые за неимением средств находились в уязвимом материальном состоянии. Вербовщики, оценив внешность девушек по фотографиям, которые те по их требованию отправляли на электронный адрес, предлагали работу по оказанию сексуальных услуг в борделях на территории КНР", рассказали в пресс-службе.

Злоумышленники предлагали украинкам зарплату от $200 до $400 в час с проживанием в заранее арендованной квартире вместе с другими девушками, питание также за счет работодателя. Расходы, связанные с выездом за границу, украинки должны были вернуть с первой зарплаты. После получения согласия и оформления всех необходимых документов правонарушители бронировали женщинам электронные билеты, сообщили в полиции.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Украинок вернули домой, добавили в полиции.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  29.04.19, 13:38 Правоохранители перекрыли международный канал торговли людьми, через который украинские девушки попадали в сексуальное рабство в Китай. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской…
Украинская правда Украинская правда  ·  29.04.19, 15:39 Сотрудники Нацполиции задержали двух иностранцев, которые организовали международный канал торговли людьми и продавали украинских девушек в сексуальное рабство за границу.
Голос.UA Голос.UA  ·  29.04.19, 16:27 Иностранцам, которые отправляли украинок в китайские бордели, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Нацполиции Украины. Отмечается,…
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