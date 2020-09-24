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Капитал Капитал · · Обновлено в 21:45
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Двух участников протестов в Новых Санжарах наказал суд

Двух участников протестов в Новых Санжарах наказал суд (6 новостей)

«Обвиняемые пошли на сделку со следствием, а потому приговор был мягким»

Новосанжарский районный суд Полтавской области на заседании 23 сентября вынес приговоры двум участникам массовых беспорядков, которые произошли в Новых Санжарах в феврале 2020 года. «Приговорами суда на основании утвержденных сделок о признании виновности обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины граждане К. и П. освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год», — сообщает пресс-служба суда. Как установил суд, осужденные принимали участие в митингах в Новых Санжарах 20 февраля 2020 года, протестуя против размещения в медицинском центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань, для прохождения карантина. Около 19:00 митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с ...

Обновлено в 21:02 Об этом сообщает Радио Свобода.

Обновлено в 21:45 Обвиняемые пошли на сделку со следствием, а потому приговор был мягким

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Фокус Фокус  ·  24.09.20, 19:19 ...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.09.20, 20:26 Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес приговоры двум участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах в феврале 2020 года.
Страна.ua Страна.ua  ·  24.09.20, 20:48 ...
Газета День Газета День  ·  24.09.20, 21:02 Новосанжарский районный суд Полтавской области приговорил к условным срокам двух граждан, которые бросали камни и кирпичи у правоохранителей во время массовых беспорядков в Новых Санжарах 20 февраля.…
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Факты Факты  ·  24.09.20, 21:45 Обвиняемые пошли на сделку со следствием, а потому приговор был мягким
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