Двух участников протестов в Новых Санжарах наказал суд (6 новостей) «Обвиняемые пошли на сделку со следствием, а потому приговор был мягким»

Новосанжарский районный суд Полтавской области на заседании 23 сентября вынес приговоры двум участникам массовых беспорядков, которые произошли в Новых Санжарах в феврале 2020 года. «Приговорами суда на основании утвержденных сделок о признании виновности обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины граждане К. и П. освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год», — сообщает пресс-служба суда. Как установил суд, осужденные принимали участие в митингах в Новых Санжарах 20 февраля 2020 года, протестуя против размещения в медицинском центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Ухань, для прохождения карантина. Около 19:00 митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с ...

Обновлено в 21:02 Об этом сообщает Радио Свобода.

Обновлено в 21:45 Обвиняемые пошли на сделку со следствием, а потому приговор был мягким