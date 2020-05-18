Джапарова станет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии – Кулеба

На должности первого заместителя министра у Эмине Джапаровой будет много пространства для действий и много ответственности за результат, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Новости полетели, поэтому сделаю короткий анонс: надеюсь, Эмине Джапарова быстро пройдет все процедуры назначения и вскоре станет моей первой заместителем.

Спасибо Владимиру Зеленскому за поддержку ее кандидатуры. Эмине будет первой представительницей крымскотатарского народа в руководстве украинской дипломатии.

Первый заместитель министра это особая должность в системе. Там много пространства для действий и много ответственности за результат. В ее портфолио будет не только Крым. Еще будет публичная дипломатия. И еще много чего важного. Но об этом уже после назначения.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора...