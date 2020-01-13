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Дженнифер Лопес снялась в провокационных нарядах известного модного дома

Дженнифер Лопес снялась в провокационных нарядах известного модного дома (4 новости)

«Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала главной героиней новой рекламной кампании итальянского модного дома Versace»

Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес снялась в рекламной компании весенне-летней коллекции итальянского модного дома Versace. Во время фотосессии Джей Ло позировала в весьма смелых нарядах. Несколькими кадрами звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На одном из фото 50-летняя Лопес позирует в экстремально-коротком красном платье с глубоким декольте. 

На другом снимке звезда запечатлена в черном костюме с геометричными плечами и сверхсмелым декольте.

Также певица примерила зеленый брючный костюм с белым поясом. Блузка тоже имеет декольте и почтин не скрывает прелестей Лопес.

Рекламная кампания Versace посвящена силе интернета.

Пост с фотографиями уже получил более 2,4 миллионов отметок "Нравится".

В комментариях поклонники звезды не могли скрыть своего восхищения тем, как выглядит Джей Ло.

Cмотрите фотогалерею: Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде

Ранее сообщалось, что Джей Ло пригласила на свадьбу всех своих бывших. Она выходит замуж за 44-летнего бейсболиста Алекса Родригес.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру без фотошопа в латексном костюме. Звезда попала в камеру журналистов после занятия в спортзале.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Дженнифер Лопес снялась в провокационных нарядах известного модного дома»
Фото Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде
Фото Дженнифер Лопес снялась в сексуальной рекламе Versace
Фото Дженнифер Лопес снялась в провокационных нарядах известного модного дома
Фото 50-летняя Дженнифер Лопес показала новый аутфит: большое декольте и лазурное платье
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Главком Главком  ·  13.01.20, 17:17 Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала главной героиней новой рекламной кампании итальянского модного дома Versace
Голос.UA Голос.UA  ·  13.01.20, 18:16 Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес снялась в рекламной компании весенне-летней коллекции итальянского модного дома Versace. Кадрами из фотосессии…
Голос.UA Голос.UA  ·  13.01.20, 20:45 Многие до сих пор не верят, что минувшим летом латиноамериканской певице Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет, настолько хорошо и молодо она выглядит. На кинопремии в Лос-Анджелесе Джей Ло еще раз доказала…
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