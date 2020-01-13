Дженнифер Лопес снялась в провокационных нарядах известного модного дома (4 новости) «Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала главной героиней новой рекламной кампании итальянского модного дома Versace»

Американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен Дженнифер Лопес снялась в рекламной компании весенне-летней коллекции итальянского модного дома Versace. Во время фотосессии Джей Ло позировала в весьма смелых нарядах. Несколькими кадрами звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На одном из фото 50-летняя Лопес позирует в экстремально-коротком красном платье с глубоким декольте.

На другом снимке звезда запечатлена в черном костюме с геометричными плечами и сверхсмелым декольте.

Также певица примерила зеленый брючный костюм с белым поясом. Блузка тоже имеет декольте и почтин не скрывает прелестей Лопес.

Рекламная кампания Versace посвящена силе интернета.

Пост с фотографиями уже получил более 2,4 миллионов отметок "Нравится".

В комментариях поклонники звезды не могли скрыть своего восхищения тем, как выглядит Джей Ло.

Cмотрите фотогалерею: Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде

Ранее сообщалось, что Джей Ло пригласила на свадьбу всех своих бывших. Она выходит замуж за 44-летнего бейсболиста Алекса Родригес.

Также мы писали, что Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру без фотошопа в латексном костюме. Звезда попала в камеру журналистов после занятия в спортзале.

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