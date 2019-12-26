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Дженнифер Лопес в латексе показала тело без ретуши

Дженнифер Лопес в латексе показала тело без ретуши (4 новости)

«Звезда позировала в легинсах и облегающем топе»

Популярная певица Дженнифер Лопес очаровала всех поклонников снимком со своим будущим мужем Алексом Родригесом, которое она сделала во время празднования католического Рождества.

Дженнифер Лопес традиционно отпраздновала Рождество в семейном кругу с любимым и детьми от предыдущих браков. Все члены семьи оделись в красно-черные одинаковые клетчатые пижамы.

Также певица украсила елку игрушками в красных цветах. На опубликованных фотографиях в инстаграме звезда продемонстрировала теплые отношения с Алексом Родригесом и детьми.

А романтическое фото поцелуя взбудоражило сеть. В течение сутоконо понравилось 1,7 миллионам пользователей в сети.

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"Не нужно никакой омелы. Всем счастливого Рождества! желаю вам самых счастливых и красивых праздничных дней", – добавила в подписи исполнительница хита ain't Your Mama.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo

Дженнифер Лопес с детьми / Instagram / @jlo

ФОТО К НОВОСТИ: «Дженнифер Лопес в латексе показала тело без ретуши»
Фото Дженнифер Лопес показала идеальное тело в соблазнительном образе
Фото Дженнифер Лопес в латексе показала тело без ретуши
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.12.19, 10:22 Американская певица и актриса Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в ярком спортивном образе. Знаменитость опубликовала в Instagram снимок, где позировала в красных лосинах и топе, что выгодно…
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