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Джо Байден объяснил свой отказ свидетельствовать по импичменту Трампа

Джо Байден объяснил свой отказ свидетельствовать по импичменту Трампа (3 новости)

«Байден считает, что отвечать на вопросы  должен тот, кого касается импичмент»

Представители Республиканской партии не имеют законных оснований для того, чтобы вызвать Байдена повесткой в Сенат для дачи показаний по делу импичмента Трампа. Об этом бывший вице-президент США Джо Байден написал в субботу, 28 декабря на своей странице в Twitter.

В ряде сообщений он напомнил, что в течение 40 лет его публичной деятельности он и его офис всегда сотрудничали с Конгрессом, "в отличие от Дональда Трампа и (вице-президента США) Майка Пенса".

"Но я просто не собираюсь притворяться, что в республиканских повестках для дачи мной показаний в суде по делу об импичменте есть какие-то юридические основания. Именно об этом я и говорил вчера и повторяю: этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - написал Байден.

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Он добавил, что повестки следует направлять не ему, а в Белый дом.

Ранее Байден заявил, что не будет давать показания в рамках процедуры импичмента президента.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.19, 08:50 Байден считает, что отвечать на вопросы  должен тот, кого касается импичмент
ForUm ForUm  ·  29.12.19, 12:00 Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что не будет давать показания по импичменту Дональда Трампа, потому что не уверен в наличии правовых оснований для этого.«Я не буду…
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