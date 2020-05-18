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Джокер станет отцом - СМИ

Джокер станет отцом - СМИ (9 новостей)

«Актриса находится на шестом месяце беременности»

Обладатель премии Оскар-2020 45-летний Хоакин Феникс и его 35-летняя избранница Руни Мара ждут появление первенца. Киноактрису заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе, где пара вместе проводит карантин. Источники сообщают, что будущая звездная мама находится на шестом месяце беременности.

О пополнении в семье Хоакина Феникса информирует издание Page Six, ссылаясь на инсайдеров. Поводом для слухов в прессе о беременности невесты оскароносного актера стала прогулка Руни Мара неподалеку поместье в Лос-Анджелесе.

Звезда детективного триллера "Девушка с татуировкой дракона" попала в объектив папарацци в объемной одежде, которая полностью прикрывает силуэт ее фигуры. Звездная пара отказалась от комментариев и держит личную жизнь подальше от СМИ. Однако источники подтверждают беременность Руни Мара и отмечают, что она находится на шестом месяце беременности. Пока пол малыша остается в тайне. Этот ребенок станет первенцем для обоих родителей, которые завязали отношения более трех лет назад.

Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями первенца / Фото: Getty Images

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ФОТО К НОВОСТИ: «Джокер станет отцом - СМИ»
Фото Звезда Джокера станет отцом - СМИ
Фото Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями - СМИ
Фото Звездная пара Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца
Фото Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца
Фото Звезда фильма "Джокер" впервые станет отцом
Фото Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями -СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.05.20, 17:53 Известные актеры Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца. Инсайдер издания Page Six сообщает, что Мара находится на шестом месяце беременности. Пара живет в Лос-Анджелесе и беременность актрисы не комментирует.…
ТСН ТСН  ·  18.05.20, 18:12 Актриса находится на шестом месяце беременности.
Униан Униан  ·  18.05.20, 18:20 Звезда триллера "Джокер" и исполнительница главной роли в фильме "Девушка с татуировкой дракона" обручились в июле 2019 года.
MIGnews MIGnews  ·  18.05.20, 18:25 Известные актеры Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца: актриса находится на шестом месяце беременности.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  18.05.20, 18:52 Американский киноактер Хоакин Феникс и его невеста, актриса Руни Мара ожидают появления ребенка на свет через три месяца. 35-летняя американская актриса, звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона"…
Подробности Подробности  ·  18.05.20, 19:03 Пара живет в Лос-Анджелесе и беременность актрисы не комментирует
Сегодня Сегодня  ·  18.05.20, 19:30 Голливудские актеры Хоакин Феникс и Руни Мара, у которых роман завязался на съемочной площадке, впервые станут родителями. Недавно 35-летнюю артистку заметили в объемной одежде. Пара, которая проводит…
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