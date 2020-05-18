Джокер станет отцом - СМИ

Обладатель премии Оскар-2020 45-летний Хоакин Феникс и его 35-летняя избранница Руни Мара ждут появление первенца. Киноактрису заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе, где пара вместе проводит карантин. Источники сообщают, что будущая звездная мама находится на шестом месяце беременности.

О пополнении в семье Хоакина Феникса информирует издание Page Six, ссылаясь на инсайдеров. Поводом для слухов в прессе о беременности невесты оскароносного актера стала прогулка Руни Мара неподалеку поместье в Лос-Анджелесе.

Звезда детективного триллера "Девушка с татуировкой дракона" попала в объектив папарацци в объемной одежде, которая полностью прикрывает силуэт ее фигуры. Звездная пара отказалась от комментариев и держит личную жизнь подальше от СМИ. Однако источники подтверждают беременность Руни Мара и отмечают, что она находится на шестом месяце беременности. Пока пол малыша остается в тайне. Этот ребенок станет первенцем для обоих родителей, которые завязали отношения более трех лет назад.

Хоакин Феникс и Руни Мара станут родителями первенца / Фото: Getty Images

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