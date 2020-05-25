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Джонни Депп сыграет знаменитого итальянского режиссера - СМИ

Джонни Депп сыграет знаменитого итальянского режиссера - СМИ (3 новости)

«В фильме также может сняться Пенелопа Крус »

На днях стало известно, что Деппа рассматривают на главную роль в фильме "Черно-белый Феллини" (Fellini Black and White). Актер сыграет итальянского режиссера, а Пенелопа Крус - его жену Джульетту Мазину, сообщает Hello. Как сообщают СМИ, сюжет фильма будет построен вокруг реальной истории поездки Феллини в Лос-Анджелес в 1957 году на вручение "Оскара". За два дня до награждения режиссер пропал на два дня и чуть не пропустил церемонию. Картина станет фантазией на тему того, чем мог заниматься режиссер во время своего исчезновения. Съемки должны начаться в этом году в Лос-Анджелесе. Инсайдеры также сообщают, что в фильме могут появиться Александр Скарсгард, Джейми Фокс и Питер Динклейдж. Между тем, ранее Джонни Депп сделал лифчик из салфетки. ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  25.05.20, 18:30 В фильме также может сняться Пенелопа Крус .
Подробности Подробности  ·  25.05.20, 20:52 За два дня до награждения режиссер пропал на два дня и чуть не пропустил церемонию. Картина станет фантазией на тему того, чем мог заниматься режиссер во время своего исчезновения
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