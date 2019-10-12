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Джонсон будет просить парламент поддержать любое соглашение по Brexit

Джонсон будет просить парламент поддержать любое соглашение по Brexit (3 новости)

«Британский премьер-министр Борис Джонсон попросит парламент поддержать любое соглашения по Brexit, которое он заключит с Европейским союзом в течение 24…»

Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 19 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit (выход из ЕС) в течение 24 часов после саммита Европейского союза либо потребовать отсрочки.

Об этом пишет газета The Times.

Сообщается, что Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 19 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе. Свое предложение он намерен озвучить уже сегодня.

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Газета отмечает, что британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.

В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы очередной отсрочке Brexit без сделки, однако парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  12.10.19, 16:14 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон будет просить парламент страны поддержать любое соглашение по Brexit в течение 24 часов после саммита ЕС, который пройдет на следующей неделе,  или потребовать…
Украинская правда Украинская правда  ·  12.10.19, 18:36 Британский премьер-министр Борис Джонсон попросит парламент поддержать любое соглашения по Brexit, которое он заключит с Европейским союзом в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.
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