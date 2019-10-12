Джонсон будет просить парламент поддержать любое соглашение по Brexit (3 новости) «Британский премьер-министр Борис Джонсон попросит парламент поддержать любое соглашения по Brexit, которое он заключит с Европейским союзом в течение 24…»

Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 19 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к парламентариям с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit (выход из ЕС) в течение 24 часов после саммита Европейского союза либо потребовать отсрочки.

Об этом пишет газета The Times.

Сообщается, что Джонсон проведет голосование по сделке в субботу, 19 октября, сразу после предстоящего 17-18 октября саммита в Брюсселе. Свое предложение он намерен озвучить уже сегодня.

Джонсон снова хочет приостановить работу парламента

Газета отмечает, что британский парламент не заседал по субботам уже почти 40 лет.

В последний раз дата выхода Великобритании из ЕС была перенесена на 31 октября. Джонсон настаивает на этой дате и говорит, что предпочел бы очередной отсрочке Brexit без сделки, однако парламент запретил ему соглашаться на такой вариант.