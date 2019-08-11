Сегодня в 18:45

Джонсон хочет увеличить на 10 тыс. число мест в тюрьмах Великобритании (5 новостей) «Британский премьер призвал полицию к более жесткой борьбе с криминалом»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет создать новые 10 тысяч мест в тюрьмах, увеличив их финансирование. Об этом Джонсон пишет в своей колонке для британского издания The Mail, передает DW.

Джонсон также хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.

По словам Джонсона, министр финансов Саджид Джавид готов выделить до 2,5 миллиардов фунтов стерлингов (2,66 млрд евро) на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях.

Джонсон призывает полицию к более жесткой борьбе с криминалом, расширив для этого ее полномочия.

Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе

"Сегодня я заявляю, что во всех 43-х полицейских ведомствах в Англии и Уэльсе мы ясно даем понять: полиция может и должна применять силу, проводя досмотры подозрительных лиц", - подчеркивается в тексте.

С этой целью еще 8 тыс. сотрудников полиции будут наделены полномочиями задерживать и обыскивать подозреваемых.

"Нужно строже относиться к преступлениям. Это означает, что нужно быть строгим по отношению к преступникам", - пишет Борис Джонсон.

Как сообщалось, 24 июля экс-глава МИД Великобритании и бывший мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра страны.

Обновлено в 18:40 Джонсон также хочет ужесточить наказания для преступников, совершивших тяжелые деяния на сексуальной почве или с применением насилия.

Обновлено в 19:08 Саджид Джавид готов выделить до 2,66 миллиарда евро на создание дополнительных мест в британских пенитенциарных учреждениях.