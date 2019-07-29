Джонсон намерен заключить с ЕС новую сделку по Brexit (3 новости) «Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что хочет заключить новут торговую сделку с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, он заявил, что у Великобритании есть все шансы заключить новую сделку по Brexit.

"То, что мы хотим сделать, - это построить новое партнерство со всеми важными для нас вещами, разделяя сотрудничество в области обороны, безопасности, разведки, культурного и научного сотрудничества, всего, чего вы ожидаете", - заявил Джонсон.

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По его словам, в основе этого лежит новое соглашение о свободной торговле.

"В основе всего этого лежит новое соглашение о свободной торговле, которое позволяет нам вернуть контроль над нашими тарифами и нашими правилами и действовать иначе, чем мы хотим", - заявил он.