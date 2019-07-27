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УНН УНН · · Обновлено в 21:54
· Премьер-министр · Brexit
Джонсон назвал условие для избежания "жесткого" Brexit

Джонсон назвал условие для избежания "жесткого" Brexit (5 новостей)

«Джонсон выдвинул ЕС условие, при котором Британия согласится на соглашение о Brexit»

Новый британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от так называемого режима backstop-запасного механизма по Северной Ирландии. Об этом он сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель во время телефонного разговора, передает УНН со ссылкой на Independent.

Издание отмечает, что в телефонном разговоре в пятницу премьер-министр заявил канцлеру Германии, что "единственное решение, которое позволило бы достичь прогресса в соглашении, - это отмена режима backstop", - и добавил, что альтернативой является выход Британии без соглашения вообще.

Как сообщал УНН, новый британский премьер-министр Борис Джонсон обещает, что Великобритания не только выйдет из состава Евросоюза до 31 октября, но и подпишет выгодную сделку по Brexit с Евросоюзом.

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Обновлено в 19:04 По словам Джонсона, отказ от механизма, который "пытается разделить страну", даст возможность достигнуть "большого прогресса".

Обновлено в 21:54 Джонсон считает, что отказ от механизма, который «пытается разделить страну», даст возможность достигнуть «большого прогресса».

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Украинская правда Украинская правда  ·  27.07.19, 15:45 Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии.
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.07.19, 19:04 Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии, передает Reuters.По…
Газета День Газета День  ·  27.07.19, 21:54 Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил Европейскому Союзу, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии. Об этом…
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