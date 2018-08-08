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Джонсон отказался извиняться за оскорбление мусульманских женщин

Джонсон отказался извиняться за оскорбление мусульманских женщин (3 новости)

«Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за свою шутку о женщинах в исламской одежде, передает ONLINE.UA со ссылкой…»

Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон назвал женщин в парандже "почтовыми ящиками" и наотрез отказался извиняться, несмотря на то, что об этом его просил весь парламент и премьер-министр Тереза Мэй, сообщает ВВС.

Джонсон в своей статье для газеты Daily Telegraph также сравнил женщин в бурках с «грабителями банков», что вызвало резкую критику со стороны мусульманских групп в Британии. 

Несмотря на увещевания коллег-политиков, бывший министр не намерен извиняться, заявляя о том, что не считает нужным молчать о вопросах, "которые беспокоят всех". "Если мы не будем говорить о либеральных ценностях, мы просто уступим реакционерам и экстремистам», - цитирует Джонсона близкий к нему источник. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Джонсон отказался извиняться за оскорбление мусульманских женщин»
Фото Почтовые ящики или грабители банков: Борис Джонсон грубо высказался о мусульманках
Фото Джонсон отказался извиняться за оскорбление мусульманских женщин
Фото Борис Джонсон отказался извиняться за неудачную шутку о мусульманках
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.18, 08:54 Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за то, что назвал мусульманских женщин в парандже похожими на почтовые ящики и грабителей банков. Об этом сообщает Sky News.…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  08.08.18, 10:41 Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за свою шутку о женщинах в исламской одежде, передает ONLINE.UA со ссылкой на BBC...
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