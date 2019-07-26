Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта (2 новости) «Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его партнерша Кэрри Симондс планируют взять питомца из приюта для собак, сообщает газета Дейли телеграф»

По данным источников The Sun, главным условием при выборе собаки нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона будет ее способность ужиться с постоянным обитателем резиденции, котом Ларри.Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс собираются взять из приюта пса и привезти его в резиденцию на Даунинг-стрит. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники, близкие к главе правительства.

Как рассказал собеседник издания, Джонсон интересовался у служащих резиденции, как они отнесутся к собаке, и услышал слова одобрения.

По всей вероятности, пара возьмет взрослого непородистого пса. Главным условием при выборе питомца будет его способность ладить с постоянным обитателем Даунинг-стрит, официальным мышеловом главы правительства, котом Ларри, сказал источник.

Симондс известна как большая любительница и защитница собак.

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Борис и Кэрри собираются переехать на Даунинг-стрит на следующей неделе.

В разные годы на Даунинг-стрит жили собаки. Любимцем премьера Уинстона Черчилля был пудель, а Клемент Эттли обожал своего эрдельтерьера, пишет Daily Telegraph.

24 июля Джонсон официально принял полномочия главы правительства.