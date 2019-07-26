  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта
Мир
Гордон Гордон ·
· Премьер-министр · Собака · Великобритания · Собаки
Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта (2 новости)

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его партнерша Кэрри Симондс планируют взять питомца из приюта для собак, сообщает газета Дейли телеграф»

По данным источников The Sun, главным условием при выборе собаки нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона будет ее способность ужиться с постоянным обитателем резиденции, котом Ларри.Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс собираются взять из приюта пса и привезти его в резиденцию на Даунинг-стрит. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники, близкие к главе правительства.

Как рассказал собеседник издания, Джонсон интересовался у служащих резиденции, как они отнесутся к собаке, и услышал слова одобрения.

По всей вероятности, пара возьмет взрослого непородистого пса. Главным условием при выборе питомца будет его способность ладить с постоянным обитателем Даунинг-стрит, официальным мышеловом главы правительства, котом Ларри, сказал источник.

Симондс известна как большая любительница и защитница собак.

Кого украинцы хотели бы видеть следующим премьер-министром, - соцопрос
Кого украинцы хотели бы видеть следующим премьер-министром, - соцопрос

Борис и Кэрри собираются переехать на Даунинг-стрит на следующей неделе.

В разные годы на Даунинг-стрит жили собаки. Любимцем премьера Уинстона Черчилля был пудель, а Клемент Эттли обожал своего эрдельтерьера, пишет Daily Telegraph.

24 июля Джонсон официально принял полномочия главы правительства.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.07.19, 16:39 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его партнерша Кэрри Симондс планируют взять питомца из приюта для собак, сообщает газета "Дейли телеграф".
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта
Регулярно делает уколы: Кейт Миддлтон уличили в использовании препаратов

Регулярно делает уколы: Кейт Миддлтон уличили в использовании препаратов
Иран произвел запуск баллистической ракеты – СМИ

Иран произвел запуск баллистической ракеты – СМИ
Азербайджанский истребитель во время тренировочного полета упал в Каспийское море

Азербайджанский истребитель во время тренировочного полета упал в Каспийское море
&quot;Подбросил на 4 метра!&quot; В США агрессивный бизон напал на девочку из Одессы. Жуткое видео

"Подбросил на 4 метра!" В США агрессивный бизон напал на…
Джонсон сформировал правительство Британии: большинство - сторонники Brexit

Джонсон сформировал правительство Британии: большинство - сторонники Brexit
Трамп отменил запрет на продажу оружия саудитам

Трамп отменил запрет на продажу оружия саудитам
Помер легендарний актор Рутгер Хауер

Помер легендарний актор Рутгер Хауер
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россия получила самого неудобного для себя премьера

Россия получила самого неудобного для себя премьера
В учениях &quot;Agile Spirit 2019&quot; в Грузии примут участие свыше 3 тысяч военных стран НАТО и партнеров альянса

В учениях "Agile Spirit 2019" в Грузии примут участие свыше…
В Канаде столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

В Канаде столкнулись шесть машин, есть пострадавшие
ЕК: Новая Газовая директива не нарушает международные обязательства Евросоюза

ЕК: Новая Газовая директива не нарушает международные обязательства Евросоюза
Корь еще &quot;аукнется&quot;: названы ужасные последствия эпидемии в Украине

Корь еще "аукнется": названы ужасные последствия эпидемии в Украине
Макрон отреагировал на угрозы Трампа о санкциях

Макрон отреагировал на угрозы Трампа о санкциях
Смешной кот помог футбольной команде не пропустить гол

Смешной кот помог футбольной команде не пропустить гол
Верховный суд США разрешил потратить деньги Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой

Верховный суд США разрешил потратить деньги Пентагона на строительство стены…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.