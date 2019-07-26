Джонсон планирует забрать на Даунинг-стрит собаку из приюта

По данным источников The Sun, главным условием при выборе собаки нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона будет ее способность ужиться с постоянным обитателем резиденции, котом Ларри.Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс собираются взять из приюта пса и привезти его в резиденцию на Даунинг-стрит. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источники, близкие к главе правительства.
Как рассказал собеседник издания, Джонсон интересовался у служащих резиденции, как они отнесутся к собаке, и услышал слова одобрения.
По всей вероятности, пара возьмет взрослого непородистого пса. Главным условием при выборе питомца будет его способность ладить с постоянным обитателем Даунинг-стрит, официальным мышеловом главы правительства, котом Ларри, сказал источник.
Симондс известна как большая любительница и защитница собак.
Борис и Кэрри собираются переехать на Даунинг-стрит на следующей неделе.
В разные годы на Даунинг-стрит жили собаки. Любимцем премьера Уинстона Черчилля был пудель, а Клемент Эттли обожал своего эрдельтерьера, пишет Daily Telegraph.
24 июля Джонсон официально принял полномочия главы правительства.