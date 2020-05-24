Джонсон вмешался в скандал из-за советника, обвиненного в нарушении карантина (3 новости) «Борис Джонсон счиатет, что у Доминика Каммингса не было никакой альтернативы»

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не будет отправлять в отставку своего советника Доминика Каммингса, которого недавно обвиняли в нарушении карантинных ограничений. Джонсон не считает, что его главный советник каким-то образом нарушил закон.

Об этом со ссылкой на воскресный брифинг Джонсона 24 мая на Даунинг-стрит пишет Reuters.

Джонсон отметил, что детально пообщался с советником на эту тему и пришел к выводу, что нет нарушений в действиях Каммингса.

"Я пришел к выводу, что он сделал свою длительную поездку из-за необходимости заботиться о своем ребенке в момент, когда его самого и его жену мог свалить с ног коронавирус, а альтернативы отсутствовали. Считаю, что он следовал инстинктам, которые есть у любого родителя, и не заслуживает наказания за это", - сказал премьер.

Отправить Каммингса в отставку призвала Консервативная партия. Это началось после того, как стало известно, что главный советник Джонсона отправился из Лондона в го...