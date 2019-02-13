Джошуа - Миллер: официальный постер боя

Поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и топовым проспектом из США Джареллом Миллером (23-0-1, 20 КО) состоится 1 июня в Нью-Йорке на легендарной арене Мэдисон Сквер Гарден.

Об этом официально сообщил как сам Энтони Джошуа в видеообращении, так и его промоутер Эдди Хирн.

Впервые Энтони Джошуа будет драться в США. Все свои предыдущие поединки боксер проводил в Великобритании. В том числе чемпионский объединительный поединок в супертяжелом весе, на кону которого стояли титулы WBA super, IBF, IBO 29 апреля 2017 года против украинца Владимира Кличко. Бой состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Тогда британец победил техническим нокаутом в 11 раунде. Именно на этом стадионе Джошуа провел и свой последний поединок – 22 сентября техническим нокаутом он победил россиянина Александра Поветкина.

У 30-летнего боксера Джаррела Миллера тоже пока нет поражений в карьере. Единственная ничья была еще в 2013 году. После этого американец выиграл 19 боев подряд. Среди них и уже бывшие претенденты на титулы в супертяжелом весе Мариуш Вах и Томаш Адамек.

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