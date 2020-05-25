ЕБРР остановил финансирование зеленых проектов в Украине до подписания меморандума с государством – шведский инвестор (3 новости) «Финансирование остановлено до подписания меморандума между инвесторами и государством»

Весь сектор "зеленой" энергетики рассчитывает найти компромисс с государством, чтобы дать возможность развивать проекты и не обращаться для решения проблем отрасли в арбитражи, заявил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством. Об этом в интервью изданию "Лига.Бизнес" сообщил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.

"В Украине более 1200 инвесторов в возобновляемую энергетику, без учета домашних СЭС. Это и ЕБРР, OPIC, украинские и европейские банки, фонды по страхованию рисков и многие другие инвесторы. С ними государству и нужно найти компромисс", сказал Стурен.

Он подчеркнул, что банки, как правило, неохотно выдают кредиты под строительство проектов альтернативной энергетики, когда в отрасли нет четких правил игры...