  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Единое государство - Лукашенко сделал неожиданное предложение России
Политика
ForUm ForUm ·
· Россия · Газ · Доллар · Рубль
Единое государство - Лукашенко сделал неожиданное предложение России

Единое государство - Лукашенко сделал неожиданное предложение России (6 новостей)

«Он предложил новый вариант интеграции»

Беларусь хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил «Эху Москвы» президент Александр Лукашенко. «Вот суть вашего валютного союза», - отметил он.

Он считает, что переход к расчетам за газ в рублях позволит постепенно перейти к валютному союзу, но при нынешнем раскладе это так не получится, передает Интерфакс.

По его словам, Минск считает, что имеет право на льготную цену на газ, поскольку на Беларусь пришлось 80% последствий от взрыва Чернобыльской АЭС, за который Россия несет ответственность как правопреемница СССР. Этот вопрос он обсуждал с российской делегацией на переговорах в Петербурге ранее в декабре.

«Чернобыльскую станцию кто строил? Не Беларусь. Кто ее эксплуатировал? Не Беларусь. Кто ее взорвал? Не Беларусь. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину, - заявил он. Советский Союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?».

ЕС: Россия снова нарушила суверенитет Украины
ЕС: Россия снова нарушила суверенитет Украины

В Чернобыльской зоне до сих пор нельзя сжигать лес на дрова, потому что «это грязные дрова», последствия катастрофы до сих пор не преодолены на юго-востоке Беларуси, и в России должны это понимать, считает Лукашенко.

Он также считает, что Россия должна продавать газ в Германию дороже, чем в настоящее время. «Вы должны Германии еще выше продавать, вы льготируете, там большой рынок. А мы с вами, как я образно скажу, в окопах гнили вместе», - заявил Лукашенко.

20 декабря президент Белоруссии заявил, что на переговорах в Петербурге он и Владимир Путин достигли концептуальных договоренностей закупкам газа и нефти, осталось уточнить цифры. Он обещал, что в 2020 году Минск купит у Москвы примерно 20 млрд кубометров газа. «Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд кубометров. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд кубометров меньше будем закупать», - продолжил он.

Также стороны договорились о закупках у России до 25 млн т нефти по ценам не выше уровня 2019 года. Также они условились, что в 2020 году для Белоруссии сохранится нынешняя цена на газ $127 за тысячу кубометров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Единое государство - Лукашенко сделал неожиданное предложение России»
Фото Лукашенко: Самый простой вариант объединения - Россия вступает в состав Беларуси
Фото Лукашенко заметил, что Путин не желает видеть Беларусь успешной и независимой
Фото "Россия входит в состав Беларуси": Лукашенко сделал дерзкое предложение Путину
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главком Главком  ·  24.12.19, 20:06 По мнению Лукашенко, белорусы не хотят объединяться с РФ, потому что боятся, что их родина превратится в олигархическую страну
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  24.12.19, 20:16 Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил России вступить в состав Беларуси. Об этом он сказал во вторник, 24 декабря, в интервью российскому журналисту Алексею Венедиктову. "Россияне и…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.12.19, 21:16 Если Беларусь согласится с условиями по цене на газ, которые выдвигает Россия, то будет вынуждена искать альтернативные поставки, как это сделала, например, сама же Россия, начав строительство "Северного…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Обозреватель Обозреватель  ·  24.12.19, 22:34 Он предложил новый вариант интеграции
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Единое государство - Лукашенко сделал неожиданное предложение России

Единое государство - Лукашенко сделал неожиданное предложение России
Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту, – Лукашенко

Украина сама дала повод к российско-украинскому конфликту, – Лукашенко
Стало известно сколько стоила поездка Зеленского на &quot;нормандский саммит&quot;

Стало известно сколько стоила поездка Зеленского на "нормандский саммит"
Кабмин обязал сделать перерасчет платы за отопление

Кабмин обязал сделать перерасчет платы за отопление
Польша и Румыния осудили открытие железнодорожного сообщения между РФ и Крымом

Польша и Румыния осудили открытие железнодорожного сообщения между РФ и…
Дело Шеремета: детского кардиохирурга оставили под стражей

Дело Шеремета: детского кардиохирурга оставили под стражей
&quot;Нафтогаз&quot; надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря

"Нафтогаз" надеется подписать контракт на транзит газа до 27 декабря
Судья КСУ Мельник увольняется. Суд уже удовлетворил его заявление, – СМИ

Судья КСУ Мельник увольняется. Суд уже удовлетворил его заявление, –…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В 67 лет от рака умерла автор любовных романов, писательница Джоанна Линдсей

В 67 лет от рака умерла автор любовных романов, писательница…
Дело Грымчака: бывшего замминистра надолго оставили за решеткой

Дело Грымчака: бывшего замминистра надолго оставили за решеткой
Любые проявления агрессии или применения силы к журналистам недопустимы

Любые проявления агрессии или применения силы к журналистам недопустимы
Рождество Христово: В Ватикане началась литургия

Рождество Христово: В Ватикане началась литургия
Глава Минэкономики должен получать от $5 до $10 тыс. - Милованов

Глава Минэкономики должен получать от $5 до $10 тыс. -…
Скверы, подсветка переходов и помощь животным: определены победители «Общественного бюджета-2020»

Скверы, подсветка переходов и помощь животным: определены победители «Общественного бюджета-2020»
Рождество 25 декабря или 7 января. Что говорят украинские ученые о переносе даты и как в Вифлееме готовятся к празднику

Рождество 25 декабря или 7 января. Что говорят украинские ученые…
Не на зарплату госслужащего. Нефедов рассказал, что до сих пор не приобрел замену украденной машине

Не на зарплату госслужащего. Нефедов рассказал, что до сих пор…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.