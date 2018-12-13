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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:47
· Национальное антикоррупционное бюро · Минюст · Доказательство
Единственное "доказательство" НАБУ по Мартыненко - его демонизация, - адвокат

Единственное "доказательство" НАБУ по Мартыненко - его демонизация, - адвокат (5 новостей)

«Информация о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по делу Мартыненко не соответствует действительности и является технологией НАБУ для дискредитации…»

Информация о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко" не соответствует действительности и является технологией НАБУ для дискредитации аргументов защиты. Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко, пишет gazeta.ua.

"НАБУ при отсутствии доказательств по "делу Мартыненко" пытается влиять на суд PR-средствами. Последний пример - "вброс" близких к НАБУ СМИ о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко". Это дезинформация, которую официально опровергло Министерство юстиции. Рецензии на экспертизы - предусмотренный законодательством инструмент, который существует много лет и который законно использовала защита. Как адвокат я прибегал к рецензированию еще 15 лет назад (эта рецензия у меня до сих пор сохраняется). Павел Петренко тогда точно не был министром юстиции", - отметил Бойко.

По его словам, близкие к НАБУ "антикоррупционеры" признают, что при отсутствии убытков в этом деле нет состава преступления и оно разваливается. "Экспертиза НАБУ "подогнана" под несуществующие убытки, и независимые экспертизы это ярко демонстрируют. Ведь на самом деле все наоборот - у "Энергоатома" были многомиллионные прибыли. Поэтому НАБУ очередной раз "сливает" материалы дела близким журналистам, чтобы нарисовать псевдо-сенсацию", - сказал адвокат.

"Николай Мартыненко добровольно отказался от депутатского иммунитета и все время настаивал на открытом суде. Судебные заседания показывают всю провальность доказательной базы НАБУ. Поэтому прокурор САП Сымкив в интересах НАБУ скрывал от суда целые тома дела, где были доводы в пользу Мартыненко. Причем, эти доказательства собрало именно НАБУ. Сначала - протокол совещания "Шкоды" с "Энергоатомом", где зафиксирована стандартная европейская цена. Затем сотни листов из так называемой "швейцарской флешки", - отметил Петр Бойко.

Он подчеркнул, что приписывание Мартыненко собственности панамской компании "Брадкрест" является хорошо раскрученным фейком. "По версии НАБУ (на основании незаверенной ксерокопии), экс-депутат якобы открывал банковский счет этой компании еще ДО ее создания и до регистрации - это абсурд и юридически невозможно. Более того, ее владельцем является совсем другое лицо - эти документы защита обнародует в суде", - пообещал адвокат.

"Таким образом, у НАБУ нет юридических доказательств ни по убыткам для "Энергоатома" и ВостГОКа, ни по владению Николаем Мартыненко компанией "Брадкрест". Поэтому НАБУ давит на общественное мнение и на судей. На прошлом заседании Шевченковский райсуд принял ряд процессуальных решений в пользу стороны обвинения. И после этого близкие к НАБУ активисты заявляют о какой-то ангажированности суда в пользу Мартыненко...", - сказал защитник.

"Единственным "доказательством" НАБУ против Мартыненко все эти годы остается его дискредитация и демонизация", - отметил Бойко.

Обновлено в 13:20 "НАБУ при отсутствии доказательств по "делу Мартыненко" пытается влиять на суд PR-средствами. Последний пример - "вброс" близких к НАБУ СМИ о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко". Это дезинформация, которую официально опровергло Министерство юстиции. Рецензии на экспертизы…

Обновлено в 13:47 Информация о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко" не соответствует действительности и является технологией НАБУ для дискредитации аргументов защиты.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.18, 11:21 Информация о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко" не соответствует действительности и является технологией НАБУ для дискредитации аргументов защиты. Об этом заявил…
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.18, 12:38 Информация о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко" не соответствует действительности и является технологией НАБУ для дискредитации аргументов защиты. Об этом заявил…
Апостроф Апостроф  ·  13.12.18, 13:47 Информация о якобы содействии Минюста в рецензировании экспертиз по "делу Мартыненко" не соответствует действительности и является технологией НАБУ для дискредитации аргументов защиты.
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