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Эдуард Соболь: Брюгге хочет выкупить меня у Шахтера, и я только рад

Эдуард Соболь: Брюгге хочет выкупить меня у Шахтера, и я только рад (4 новости)

«Бельгийский клуб намерен выкупить контракт защитника «Шахтера»»

Футболист сборной Украины и чемпион Бельгии в составе "Брюгге" Эдуард Соболь рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов. Тем не менее, Эдуард настроен остаться в "Брюгге".

"Честно говоря, я не знаю, есть ли интерес у других клубов ко мне. Ничего конкретного я не получал и не знаю. Единственный интерес - это от "Брюгге", который хочет меня оставить в команде. Я этому только очень сильно рад".

"Очень быстро адаптировался. Можно сказать, что этой адаптации даже и не было. Очень быстро влился в команду и с первых игр начал уверенно себя чувствовать на поле. В этом большая заслуга тренерского штаба и футболистов, которые меня хорошо приняли.

Все мои мысли - о прогрессе в "Брюгге", чтобы помогать команде достигать результатов, - сказал Соболь каналу "Футбол 1".

ФОТО К НОВОСТИ: «Эдуард Соболь: Брюгге хочет выкупить меня у Шахтера, и я только рад»
Фото "Брюгге" хочет оставить меня в команде – Соболь
Фото Эдуард СОБОЛЬ: «Брюгге хочет оставить меня в команде»
Фото Эдуард СОБОЛЬ: «Брюгге заслужил чемпионство своей игрой»
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Terrikon Terrikon  ·  17.05.20, 10:22 Футболист сборной Украины и чемпион Бельгии в составе "Брюгге" Эдуард Соболь - о своих перспективах.
Sport.ua Sport.ua  ·  17.05.20, 16:52 Бельгийский клуб намерен выкупить контракт защитника «Шахтера»
Sport.ua Sport.ua  ·  17.05.20, 18:12 Украинский игрок бельгийского клуба поделился мнением о досрочном завершении чемпионата страны
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