Эдуард Соболь: Брюгге хочет выкупить меня у Шахтера, и я только рад (4 новости) «Бельгийский клуб намерен выкупить контракт защитника «Шахтера»»

Футболист сборной Украины и чемпион Бельгии в составе "Брюгге" Эдуард Соболь рассказал об интересе к нему со стороны европейских клубов. Тем не менее, Эдуард настроен остаться в "Брюгге".

"Честно говоря, я не знаю, есть ли интерес у других клубов ко мне. Ничего конкретного я не получал и не знаю. Единственный интерес - это от "Брюгге", который хочет меня оставить в команде. Я этому только очень сильно рад".

"Очень быстро адаптировался. Можно сказать, что этой адаптации даже и не было. Очень быстро влился в команду и с первых игр начал уверенно себя чувствовать на поле. В этом большая заслуга тренерского штаба и футболистов, которые меня хорошо приняли.

Все мои мысли - о прогрессе в "Брюгге", чтобы помогать команде достигать результатов, - сказал Соболь каналу "Футбол 1".