  1. Главная
  2. Новости
  3. Египет снова усиливает карантин
РБК Украина РБК Украина ·
· Карантин · Египт · Египет · Праздник · Коронавирус
Египет снова усиливает карантин

Египет снова усиливает карантин (4 новости)

«Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр»

Власти Египта усилит ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19. Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как скаазал премьер-министр Египта Мустафа Мадбоулу, более строгие ограничительные меры будут введены 24 мая на шестидневный срок.

На протяжении этого времени начало комендантского часа будет перенесено с 21:00 на 17:00. Власти также закроют все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. Кроме этого, в период праздника не будет ходить общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что в Египте ослабляют карантинные мероприятия на фоне пандемии коронавируса, частично разрешив работу отелей для внутренних туристов. Такое решение приняли через экономические убытки, вызванные пандемией коронавирус. Потери государства в месяц составляют около 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Турция рассчитывает на восстановление турист...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.05.20, 07:25 Ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 07:32 Власти Египта решили усилить карантин на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.05.20, 08:02 В Египте усилят ограничительные меры, введенные для замедления распространения COVID-19, с 24 мая на шесть дней. Об этом сообщает Xinhua.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеОграничения…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лучшая пара: Даша из Холостяк-10 и Макс Михайлюк заинтриговали совместным фото

Лучшая пара: Даша из Холостяк-10 и Макс Михайлюк заинтриговали совместным…
В Украине можно будет снимать наличные в кассах магазинов - НБУ

В Украине можно будет снимать наличные в кассах магазинов -…
Рейтинг Зеленского упал до 40%

Рейтинг Зеленского упал до 40%
В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки

В 9 областях Украины количество выздоровевших от COVID-19 превысило количество…
45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле – генконсульство

45 украинцев доставили в Черноморск из Турции на корабле –…
НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий

НБУ упростил выдачу наличных из касс торговых предприятий
Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году московские власти начали возвращаться к сталинским методам - Шмыгаль

Через 70 лет после депортации крымских татар в 1944 году…
Главные автомобильные новости – за 5 минут. Неделя №20

Главные автомобильные новости – за 5 минут. Неделя №20
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.