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"Его судьба - стать Героем" - умер раненый в Донбассе боец ВСУ

"Его судьба - стать Героем" - умер раненый в Донбассе боец ВСУ (4 новости)

«Воин был ранен возле Крымского Луганской области»

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова погиб боец Вооруженных сил Украины Роман, который получил пулевое ранение вблизи Крымского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главного врача Александр Толубаев. 

"Его судьба - стать Героем. Роману было 48, получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области. Доставлен в больницу Мечникова 18 мая. Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации", - рассказал Толубаев.

Заместитель главврача отметил, что анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение состояния бойца.

"К сожалению, на этот раз смерть была сильнее... Сердце Романа остановилось в 23:15... Вечная слава Герою!", - добавил Толубаев.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Его судьба - стать Героем" - умер раненый в Донбассе боец ВСУ»
Фото В Днипре умер тяжело раненый боец со Львова, за жизнь которого боролись пять суток
Фото В больнице Днепра умер боец ВСУ, который получил пулевое ранение вблизи Крымского
Фото "Его судьба - стать Героем" - умер раненый в Донбассе боец ВСУ
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.19, 13:58 22 мая в Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова умер воин ВСУ Роман, 48 лет. Его доставили в больнице 18 мая с диагнозом "тяжелое черепно-мозговое ранение". Пулевое ранение он получил…
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