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"Его судьба - стать Героем" - умер раненый в Донбассе боец ВСУ (4 новости) «Воин был ранен возле Крымского Луганской области»

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова погиб боец Вооруженных сил Украины Роман, который получил пулевое ранение вблизи Крымского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главного врача Александр Толубаев.

"Его судьба - стать Героем. Роману было 48, получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области. Доставлен в больницу Мечникова 18 мая. Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации", - рассказал Толубаев.

Заместитель главврача отметил, что анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение состояния бойца.

"К сожалению, на этот раз смерть была сильнее... Сердце Романа остановилось в 23:15... Вечная слава Герою!", - добавил Толубаев.