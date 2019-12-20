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Гордон Гордон · · Обновлено в 10:29
· Фотосессия
Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь: фото

Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь: фото (8 новостей)

«Артистка снялась для обложки украинского глянца»

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее дочь Анастасия приняли участие в фотосессии для журнала "Отдохни!".Украинская балерина Екатерина Кухар впервые показала дочь Анастасию. Фото обложки журнала "Отдохни!", для которой они позировали вместе, Кухар разместила в Instagram.

"Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья ее глаза... Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия, что ее наконец-то покажут...⠀ И мы хотим вас поздравить с праздником Святого Николая. Именно с него начинается целая вереница волшебных дней, когда можно отдаться радостному чувству праздника, ведь на самом деле все мы продолжаем верить в чудо..." написала она 19 декабря.

Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года в Киеве. Она прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В марте 2018 года ей присвоили звание народной артистки Украины.

Она замужем за артистом балета Александром Стояновым. У пары двое детей: пятилетняя Анастасия и десятилетний Тимур.

Обновлено в 10:28 Как и следовало ожидать, новое фото вызвало настоящий фурор в сети. 37-летняя звездная мама с дочкой стали главными героинями свежего выпуска журнала “Отдохни” (декабрь 2019). Мама с дочкой украсили обложку праздничного номера. При этом сложно не отметить, что девочка ну…

Обновлено в 10:29 "Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемкам, подбирала наряд, как светились от счастья ее глаза. Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец покажут", - отметила во снимком Кухар.

ФОТО К НОВОСТИ: «Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь: фото»
Фото Екатерина Кухар впервые показала дочь
Фото Кухар впервые показала дочь
Фото Екатерина Кухар впервые познакомила фанов со своей дочерью: теперь они знают, на кого девочка похожа/Очаровательная девочка!
Фото Балерина Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь (Фото)
Фото Маленькое чудо: Екатерина Кухар наконец показала младшую дочь Настеньку
Фото Екатерина Кухар впервые показала дочь
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  20.12.19, 09:36 Прима-балерина Национальной оперы довольно редко афиширует свою личную жизнь. Ее младшая дочь не привыкла к публичности и была всячески отстранена от лишних глаз. Однако в день Святого Николая Екатерина…
ТСН ТСН  ·  20.12.19, 09:42 Прима-балерина снялась для обложки украинского глянца.
Апостроф Апостроф  ·  20.12.19, 10:01 Прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар и артист балета Александр Стоянов 5 лет ограждали свою дочь Настю от публичности. Но сейчас супруги решили, что уже пришло время познакомить…
Телеграф Телеграф  ·  20.12.19, 10:14 В день Святого Николая Екатерина Кухар решила впервые познакомить своих поклонников с Настей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  20.12.19, 10:15 Артистка снялась для обложки украинского глянца.
РБК Украина РБК Украина  ·  20.12.19, 10:28 Украинская прима-балерина, главная “звезда” шоу Танцы со звездами Екатерина Кухар крайне редко рассказывает о своей личной жизни. И уж тем более не выставляет ее на показ. В редких случаях на своей instagram-страничке…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  20.12.19, 10:29 Прима-балерина национальной оперы Украины и судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар показала дочь, рожденную от Александра Стоянова. Так, звезда решила сделать своим поклонникам подарок и на…
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