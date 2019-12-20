Екатерина Кухар впервые показала свою младшую дочь: фото

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и ее дочь Анастасия приняли участие в фотосессии для журнала "Отдохни!".Украинская балерина Екатерина Кухар впервые показала дочь Анастасию. Фото обложки журнала "Отдохни!", для которой они позировали вместе, Кухар разместила в Instagram.

"Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемке, подбирала наряды, как светились от счастья ее глаза... Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия, что ее наконец-то покажут...⠀ И мы хотим вас поздравить с праздником Святого Николая. Именно с него начинается целая вереница волшебных дней, когда можно отдаться радостному чувству праздника, ведь на самом деле все мы продолжаем верить в чудо..." написала она 19 декабря.

Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года в Киеве. Она прима-балерина Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В марте 2018 года ей присвоили звание народной артистки Украины.

Она замужем за артистом балета Александром Стояновым. У пары двое детей: пятилетняя Анастасия и десятилетний Тимур.

Обновлено в 10:28 Как и следовало ожидать, новое фото вызвало настоящий фурор в сети. 37-летняя звездная мама с дочкой стали главными героинями свежего выпуска журнала “Отдохни” (декабрь 2019). Мама с дочкой украсили обложку праздничного номера. При этом сложно не отметить, что девочка ну…

Обновлено в 10:29 "Знакомьтесь, это Настя! Если бы вы видели, как эта маленькая принцесса готовилась к съемкам, подбирала наряд, как светились от счастья ее глаза. Она всем соседям рассказала, что у нее будет фотосессия и то, что ее наконец покажут", - отметила во снимком Кухар.