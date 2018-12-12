"Экипаж выполнял мои приказы": пленный капитан Мокряк отказался свидетельствовать (19 новостей и 2 видео) «Роман Мокряк отметил, что подчиненные выполняли его приказы»

Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, сообщил его адвокат Илья Новиков.Командир захваченного Россией катера "Бердянск" Роман Мокряк заявил, что он сам отвечает за происходящее на борту, а значит экипаж корабля не может быть привлечен к ответственности. Об этом 12 декабря в Facebook сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными", сообщил защитник.

По его словам, Мокряк заявил следствию, что не будет давать никаких показаний, пока его подчиненных не освободят.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

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Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Обновлено в 20:07 «Командир катера «Бердянск» Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены», – отметил адвокат.

Обновлено в 20:51 "Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - написал он.