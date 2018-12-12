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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 20:51
"Экипаж выполнял мои приказы": пленный капитан Мокряк отказался свидетельствовать

"Экипаж выполнял мои приказы": пленный капитан Мокряк отказался свидетельствовать (19 новостей и 2 видео)

«Роман Мокряк отметил, что подчиненные выполняли его приказы»

Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, сообщил его адвокат Илья Новиков.Командир захваченного Россией катера "Бердянск" Роман Мокряк заявил, что он сам отвечает за происходящее на борту, а значит экипаж корабля не может быть привлечен к ответственности. Об этом 12 декабря в Facebook сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными", сообщил защитник.

По его словам, Мокряк заявил следствию, что не будет давать никаких показаний, пока его подчиненных не освободят.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

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Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Обновлено в 20:07 «Командир катера «Бердянск» Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены», – отметил адвокат.

Обновлено в 20:51 "Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены", - написал он.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Экипаж выполнял мои приказы": пленный капитан Мокряк отказался свидетельствовать»
Фото Командир "Бердянска" отказался свидетельствовать, пока его экипаж не отпустят на свободу – адвокат
Фото Командир бронекатера Бердянск отказался давать показания, пока его подчиненные не будут освобождены - адвокат
Фото Командир захваченного катера "Бердянск" взял все на себя
Фото Командир "Бердянска" взял на себя ответственность за события на борту
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ТСН ТСН  ·  12.12.18, 16:36 Роман Мокряк отметил, что подчиненные выполняли его приказы.
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РБК Украина РБК Украина  ·  12.12.18, 17:00 Командир катера "Бердянск", который захватила РФ в Керченском проливе, Роман Мокряк считает, что он сам отвечает за то, что происходит на борту, его экипаж выполнял его приказы и не может быть привлечен…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.12.18, 17:04 Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, Он не будет давать российским властям никаких свидетельств, пока его…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.12.18, 17:30 Удерживаемый в московском СИЗО "Лефортово" командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк, взятый в плен российскими силовиками во время захвата судов ВМСУ в…
Depo.ua Depo.ua  ·  12.12.18, 17:34 Об этом сообщил адвокат капитана Илья Новиков в сети Facebook, сообщает Depo . ua . "Командир катера "Бердянск" Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращения с собой и со своим экипажем…
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Хвиля Хвиля  ·  12.12.18, 18:25 Удерживаемый в московском СИЗО «Лефортово» командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины «Бердянск» Роман Мокряк не будет давать никаких показаний до освобождения…
Facenews Facenews  ·  12.12.18, 18:30 Удерживаемый в московском СИЗО "Лефортово" командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк не будет давать никаких показаний до освобождения его экипажа. Об этом…
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  12.12.18, 20:00 Содержащийся в московском СИЗО «Лефортово» командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины «Бердянск» Роман Мокряк не будет давать никаких показаний до освобождения его экипажа.
ForUm ForUm  ·  12.12.18, 20:07 Удерживаемый в московском СИЗО «Лефортово» командир малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Бердянск» Роман Мокряк не будет давать никаких показаний…
Газета День Газета День  ·  12.12.18, 20:51 Удерживаемый в московском СИЗО "Лефортово" командир малого бронированного артиллерийского катера ВМС Украины "Бердянск" Роман Мокряк не будет давать никаких показаний до освобождения его экипажа. Об этом…
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