Экоактивистка Грета Тунберг появилась в музыкальном клипе в образе гадалки (Видео) (4 новости и 1 видео) «Американская рок-группа Pearl Jam выпустила клип на песню Retrograde, в котором появилась 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг»

Американская рок-группа Pearl Jam сняла клип на песню Retrograde, в котором появилась 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг, пишет Variety.

Видеоролик снят австралийским режиссером Джошем Уэйкли и совмещает живую съемку ,обработанной в стиле картин импрессионистов, с анимацией.

“По сюжету главный герой приходит к гадалке, которая показывает ему будущее всей планеты, и оно не радостно”- сообщается в издании.

Так, в хрустальном шаре показываются последствия глобального потепления: все города уходят под воду, волны накрывают Лондонский мост, небоскребы Нью-Йорка и Эйфелеву башню, ледники тают, а Австралия полыхает в пожарах.

К середине клипа гадалка, скрывающаяся в темноте, показывает свое лицо - ею оказывается Грета Тунберг, а участники Pearl Jam появляются на картах Таро, которые она раскладывает на столе перед главным героем.

Отмечается, что активистка не принимала участие в съемках клипа, которые начались еще в середине марта. Ее лицо "вырезали" из уже существующих видео и наложили на лицо другой актрисы. Однако, как пишет издание, Тунберг посмотрела клип, и он ей понравился.

https://youtu.be/n9xaDlY2hPE

Pearl Jam- одна из сиэтлских групп - пионеров гранжа из 1990. Известность к Pearl Jam пришла в 1991 году с выходом их дебютного альбома Ten. Последний на данный момент альбом группы Lightning Bolt вышел в 2013 году. В 2017 году Pearl Jam были включены в Зал славы рок-н-ролла.

https://vesti.ua/mir/351656-devochka-protiv-vsekh-hreta-tunberh-kak-prihovor-staromu-miru