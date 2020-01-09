Экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши, - бизнес-омбудсмен (6 новостей) «Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий считает, что при определенных условиях экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши»

Бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий считает, что при определенных условиях экономика Украины может за 15 лет достичь уровня Польши. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, Свенчицкий уверен, что Украина может скорее достигнуть уровня Польши, нежели это прогнозирует Всемирный банк. Отметим, Всемирный банк ранее оценил, что рост украинской экономики нынешними темпами позволит догнать Польшу только через 50 лет.

В то же время бизнес-омбудсмен подчеркнул, что для ускорения экономического роста нужно добиваться независимости судов, искоренения коррупции и реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

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"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - отметил Свенчицкий.

Он также добавил, что согласно некоторым расчетам, экономическая польза полного открытия аграрного рынка ЕС для Украины будет выше, чем вся предоставляемая помощь со стороны Брюсселя.