Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок

Коэн работал штатным юристом в Trump Organization – международной бизнес-империи Трампа Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в тюрьму, начав отбывать трехлетний срок лишения свободы за ряд преступлений, среди которых – участие в организации выплаты за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с Трампом за десять лет до его выдвижения в президенты. Об этом сообщает Associated Press. Изначально Коэн должен был начать отбывать тюремный срок в марте, однако судья предоставил ему двухмесячную отсрочку с тем, чтобы он смог восстановиться после хирургической операции.Перед тем, как отправится в тюрьму Коэн поговорил с представителями СМИ. Коэн заявил, что с нетерпением ожидает того дня, когда он сможет "поделиться правдой". Коэн осудил "ксенофобию, несправедливость и ложь у руля страны". Майкл Коэн работал штатным юристом в Trump Organization – международной бизнес-империи Трампа. После того, как Трамп занялся политикой, Коэн нередко выступал в эфире кабельных телеканалов, рьяно защищая своего клиента, за которого, по его словам, он готов был "подставиться под пулю". Однако все изменилось после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер и другие федеральные прокуроры начали расследование, посвященное вопросу о связях между предвыборным штабом Трампа и Москвой, а также о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны президента.Как сообщали "Комментарии", Трамп отреагировал на согласие своего экс-адвоката пойти на сделку с прокуратурой.