  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок
Общество
Комментарии Комментарии ·
Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок

Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок (4 новости)

«Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в понедельник отправился отбывать трехлетний тюремный срок за преступления, связанные с банковским…»

Коэн работал штатным юристом в Trump Organization – международной бизнес-империи Трампа Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Майкл Коэн отправился в тюрьму, начав отбывать трехлетний срок лишения свободы за ряд преступлений, среди которых – участие в организации выплаты за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с Трампом за десять лет до его выдвижения в президенты. Об этом сообщает Associated Press. Изначально Коэн должен был начать отбывать тюремный срок в марте, однако судья предоставил ему двухмесячную отсрочку с тем, чтобы он смог восстановиться после хирургической операции.Перед тем, как отправится в тюрьму Коэн поговорил с представителями СМИ. Коэн заявил, что с нетерпением ожидает того дня, когда он сможет "поделиться правдой". Коэн осудил "ксенофобию, несправедливость и ложь у руля страны". Майкл Коэн работал штатным юристом в Trump Organization – международной бизнес-империи Трампа. После того, как Трамп занялся политикой, Коэн нередко выступал в эфире кабельных телеканалов, рьяно защищая своего клиента, за которого, по его словам, он готов был "подставиться под пулю". Однако все изменилось после того, как спецпрокурор Роберт Мюллер и другие федеральные прокуроры начали расследование, посвященное вопросу о связях между предвыборным штабом Трампа и Москвой, а также о возможном воспрепятствовании правосудию со стороны президента.Как сообщали "Комментарии", Трамп отреагировал на согласие своего экс-адвоката пойти на сделку с прокуратурой.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок»
Фото Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок
Фото Бывший адвокат Трампа начал отбывать тюремный срок
Фото Майкл Коэн начал отбывать тюремный срок
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.05.19, 19:15 Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в понедельник отправился отбывать трехлетний тюремный срок за преступления, связанные с банковским и налоговым мошенничеством, сообщает агентство…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 21:14 Бывший адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Майкл Коэн отправился отбывать трехлетний тюремный срок за преступления, связанные с банковским и налоговым мошенничеством. Об этом…
УНН УНН  ·  06.05.19, 23:19 Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн прибыл 6 мая в тюрьму в городе Отисвилле, что находится примерно в 100 километрах от Нью-Йорка. Там он будет отбывать трехлетний срок заключения.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок

Экс-адвокат Трампа Коэн начал отбывать тюремный срок
Циклон Xerxes несет Украине температурный контраст

Циклон Xerxes несет Украине температурный контраст
В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов

В Николаевской области целый город остался без воды из-за долгов
В акциях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220 тыс. человек

В акциях 8 и 9 мая Нацполиция прогнозирует участие 220…
Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево

Побуду с родителями: украинка чудом спаслась от гибели в Шереметьево
Самый удивительный опыт: принц Гарри впервые прокомментировал рождение сына

Самый удивительный опыт: принц Гарри впервые прокомментировал рождение сына
Представлен новый трейлер супергеройского фильма &quot;Человек-паук: Вдали от дома&quot;

Представлен новый трейлер супергеройского фильма "Человек-паук: Вдали от дома"
SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню Power Is Power по мотивам &quot;Игры престолов&quot;

SZA, The Weeknd и Трэвис Скотт выпустили клип на песню…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инвестиционный банк Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России

Инвестиционный банк Morgan Stanley прекратит банковскую деятельность в России
Спецслужби РФ готували теракт на арсеналі зі збереження ракет

Спецслужби РФ готували теракт на арсеналі зі збереження ракет
Шансы на переход Погба в Реал увеличились

Шансы на переход Погба в Реал увеличились
Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент

Переселенка научилась делать оригинальные украшения из лент
Шоколадная замша ы цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских кондитеров за рубежом

Шоколадная замша ы цветная глазурь - показали изысканные десерты украинских…
В больнице умер раненый в ООС морпех из Львовщины

В больнице умер раненый в ООС морпех из Львовщины
Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию с российскими паспортами на Донбассе

Порошенко обсудил с Трюдо ситуацию с российскими паспортами на Донбассе
Директор Бориса Моисеева отреагировал на слухи о его смерти

Директор Бориса Моисеева отреагировал на слухи о его смерти
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.