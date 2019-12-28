Экс-беркутовцы есть в списках на обмен - прокурор (10 новостей) «Обвиняемые в расстрелах на Майдане бывшие бойцы спецподразделения Беркут находятся в списках на обмен»

В связи с тем, что экс-сотрудники спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемые в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, были включены в списки на обмен удерживаемыми лицами, прокуратура не возражает по поводу смягчения им мер пресечения, сказал прокурор Сергей Куцый.Бывшие сотрудники спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут" Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко, Олег Янишевский и Сергей Тамтура, обвиняемые в убийстве протестующих на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года, включены в списки на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и временно оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом на заседании суда 28 декабря сказал прокурор Сергей Куцый, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он процитировал письмо от генпрокурора Руслана Рябошапки.

"В связи с достигнутыми договоренностями Украины и РФ по одновременному освобождению лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений или осуждены и производства в отношении которых находятся в производстве органов досудебного расследования и судах Украины, в соответствии с указанным списком в приложении к этому письму, наши обвиняемые включены в указанный список", процитировал письмо Куций.

Он сказал, что хочет приобщить письмо генпрокурора к уголовному производству.

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"В связи с этим в части изменения мер пресечения для наших обвиняемых не возражаю...", добавил прокурор.

Судья зачитал письмо полностью. В нем указано, что лиц, о которых говорится в документе, планируют обменять на военнопленных украинских военнослужащих, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Учитывая сжатые сроки запланированного одновременного освобождения лиц, необходимо рассмотреть вопрос изменения мер пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого, осужденного, в отношении которого приговор не вступил в законную силу, на личное обязательство. Поручаю выполнить указанные меры до 23 декабря 2019 года, о чем уведомить ГПУ (Департамент надзора в уголовных производствах, совершенных в условиях вооруженного конфликта)", говорится в письме.

К нему прилагается список для Генпрокуратуры и список для прокуратуры Автономной Республики Крым.

До этого официальных подтверждений, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен, не было.