Экс-глава посольства США рассказал, какое оружие получит Украина в 2020 году

На данный момент официальные Киев и Вашингтон продолжают обсуждать типы оружия, которые должна получить Украина. Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор в интервью "ТСН".

"Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - заявил Тейлор.

По его словам, украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с Посольством США в Киеве, чтобы выяснить, какие типы оружия будут предоставлены Вашингтоном. США, со своей стороны, желают продлить диалог с министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Русланом Хомчаком, чтобы уточнить, в каких конкретно системах вооружения нуждается украинская армия.