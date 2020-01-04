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Экс-глава посольства США рассказал, какое оружие получит Украина в 2020 году

Экс-глава посольства США рассказал, какое оружие получит Украина в 2020 году (4 новости)

«Киев и Вашингтон продолжают обсуждать типы оружия, которые должна получить Украина»

На данный момент официальные Киев и Вашингтон продолжают обсуждать типы оружия, которые должна получить Украина. Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор в интервью "ТСН".

"Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, беспилотники, радиокоммуникационное оборудование. Это то, что поступает. Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - заявил Тейлор.

По его словам, украинская власть, украинский министр обороны и его команда плотно сотрудничают с Посольством США в Киеве, чтобы выяснить, какие типы оружия будут предоставлены Вашингтоном. США, со своей стороны, желают продлить диалог с министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Русланом Хомчаком, чтобы уточнить, в каких конкретно системах вооружения нуждается украинская армия.

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РБК Украина РБК Украина  ·  04.01.20, 21:11 Бывший временно поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор рассказал, какое оружие Вашингтон предоставит Украине в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью…
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