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Экс-главу полиции Одесской области отправили под домашний арест

Экс-главу полиции Одесской области отправили под домашний арест (3 новости)

«Головина подозревают в хищении вещественных доказательств»

Головина отправили под круглосуточный домашний арест, обязав носить электронный браслет и сдать загранпаспорта

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ТСН ТСН  ·  26.07.19, 23:17 Головина подозревают в хищении вещественных доказательств.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.07.19, 23:55 Суд отправил бывшего начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области генерала МВД Дмитрия Головина под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя…
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Экс-главу полиции Одесской области отправили под домашний арест

Экс-главу полиции Одесской области отправили под домашний арест
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