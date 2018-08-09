  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Экс-игрок Карпат и Динамо стал одноклубником Ярмоленко
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Игрок · Нападающий
Экс-игрок Карпат и Динамо стал одноклубником Ярмоленко

Экс-игрок Карпат и Динамо стал одноклубником Ярмоленко (6 новостей)

«Лукас Перес стал одноклубником Ярмоленко»

Очередным новичком английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, стал испанский нападающий Лукас Перес.

29-летний игрок в свое время выступал за львовские "Карпаты" (в 2011-2013 годах, 52 матча, 14 голов) и находился в киевском "Динамо" (при тренере Олеге Блохине игрок так и не провел ни одного матча за основу киевлян).

В 2016 году игрок перешел в английский "Арсенал", однако предыдущий сезон провел в испанском "Депортиво".

Официально: Буэно стал игроком Динамо
Официально: Буэно стал игроком Динамо

Сумма трансфера не сообщается. Контракт рассчитан на три года.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-игрок Карпат и Динамо стал одноклубником Ярмоленко»
Фото Экс-форвард Динамо стал одноклубником Ярмоленко
Фото Еще один экс-игрок «Динамо» оказался в «Вест Хэме» (видео)
Фото Еще один экс-игрок Динамо оказался в Вест Хэме
Фото Вест Хэм подписал бывшего форварда Карпат Лукаса Переса
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  09.08.18, 12:53 Испанский форвард Лукас Перес, в свое время поигравший за "Карпаты" и "Динамо", перешел в "Вест Хэм". Об этом официально объявили пресс-службы лондонских клубов.
Телеграф Телеграф  ·  09.08.18, 12:59 Испанец Лукас Перес сменил Арсенал на Вест Хэм, сообщает официальный сайт молотобойцев.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  09.08.18, 13:16 Лукас Перес стал одноклубником Ярмоленко
Униан Униан  ·  09.08.18, 13:36 Лукас Перес стал одноклубником Андрея Ярмоленко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Sport.ua Sport.ua  ·  09.08.18, 13:50 Контракт испанца с «молотобойцами» рассчитан на 3 года
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Экс-игрок Карпат и Динамо стал одноклубником Ярмоленко

Экс-игрок Карпат и Динамо стал одноклубником Ярмоленко
Зинченко отказался покидать &quot;Манчестер Сити&quot;

Зинченко отказался покидать "Манчестер Сити"
&quot;Заря&quot; - &quot;Брага&quot;: Сегодня луганчане сыграют матч Лиги Европы

"Заря" - "Брага": Сегодня луганчане сыграют матч Лиги Европы
Вратарь &quot;Челси&quot; Тибо Куртуа перешел в мадридский &quot;Реал&quot;

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа перешел в мадридский "Реал"
Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в российский клуб

Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в…
Где смотреть онлайн Заря - Брага: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Заря - Брага: расписание трансляций
Защитника &amp;quot;Динамо&amp;quot; хочет арендовать &amp;quot;Бордо&amp;quot;

Защитника "Динамо" хочет арендовать "Бордо"
&quot;Реал&quot; со временем подпишет именитого соперника для Лунина

"Реал" со временем подпишет именитого соперника для Лунина
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава МИД Швеции призывает РФ освободить Сенцова

Глава МИД Швеции призывает РФ освободить Сенцова
&quot;Все будет по суду&quot;: Петросян и Степаненко прокомментировали свой развод

"Все будет по суду": Петросян и Степаненко прокомментировали свой развод
Денисова просит срочно доложить Путину о состоянии Сенцова

Денисова просит срочно доложить Путину о состоянии Сенцова
Ремонт Шулявского путепровода: 18 августа перекроют часть дорожной развязки

Ремонт Шулявского путепровода: 18 августа перекроют часть дорожной развязки
В Зимбабве арестовали одного из лидеров оппозиции

В Зимбабве арестовали одного из лидеров оппозиции
Восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС обжалуют в кассационном суде

Восстановление Бочковского в должности главы ГСЧС обжалуют в кассационном суде
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами

В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
&quot;Киевводоканал&quot; собрался купить 502,5 т жидкого хлора за 20 млн гривен

"Киевводоканал" собрался купить 502,5 т жидкого хлора за 20 млн…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.