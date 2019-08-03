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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 21:32
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Экс-командир киевского "Беркута" Кусюк разгоняет демонстрации в Москве. ВИДЕО

Экс-командир киевского "Беркута" Кусюк разгоняет демонстрации в Москве. ВИДЕО (5 новостей)

«Екс-командира киевского Беркута Сергея Кусюка, который бежал в РФ, снова заметили во время разгона демонстрации в Москве»

Силовиками на акции протеста в Москве, где бьют и задерживают сотни людей, руководит бывший заместитель командира "Беркута" Кусюк. В 2014 он участвовал в подавлении протестов на Майдане в Украине.

Появилось видео, как экс-беркутовец Сергей Кусюк руководит задержаниями активистов рядом со своим автозаком. В Украине он находится в розыске за возможную причастность к преступлениям на Майдане.

После Революции Достоинства Кусюк бежал в Россию. Там он начал служить в Росгвардии и неоднократно был замечен на антикоррупционных митингах, которые в РФ беспощадно подавляют.

Генпрокуратура считает, что бойцы "Беркута" причастны к убийству по меньшей мере 39 протестующих на улице Институтской в Киеве, а потому в отношении всех бойцов этой роты началось следствие. Однако, Кусюка схватить так и не удалось. В России он получил гражданство, поэтому власть категорически отказалась выдать его Украине.

Кроме этого, российское гражданство получил и бывший заместитель командира киевского полка "Беркута" Дмитрий Садовник, которого также подозревают в расстреле активистов.

Экс-беркутовец Сергей Косюк подавляет митинги 3 августа в Москве: видео

Что известно о протестах в Москве 3 августа? Тысячи людей вышли на улицы за честные выборы в Москве. Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждали, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты, однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Росгвардия жестко подавила акцию протеста, задержав сотни людей. Не редкими были случаи насилия над активистами. Отметим, что это уже не первая подавленная акция протеста за честные выборы в Москве. До этого были митинги 14, 20 и 27 июля.

Обновлено в 20:06 Появилось видео, как экс-беркутовец Сергей Кусюк руководит задержаниями активистов рядом со своим автозаком. В Украине он находится в розыске за возможную причастность к преступлениям на Майдане.

Обновлено в 21:32 Екс-командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка, который бежал в РФ, снова заметили во время разгона демонстрации в Москве.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.08.19, 18:51 Задержаниями в центре Москвы руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.08.19, 18:51 Задержаниями в центре Москвы руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк, который занимался разгоном протестов на киевском Майдане, а после революции сбежал в Россию и был взят на работу…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  03.08.19, 19:08 Арестами митингующих в центре Москвы руководит бывший полковник украинского "Беркута" Сергей Кусюк. Он занимался разгоном протестов на киевском Майдане. После победы революции бежал в Россию и был взят…
Униан Униан  ·  03.08.19, 21:32 Екс-командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка, который бежал в РФ, снова заметили во время разгона демонстрации в Москве.
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