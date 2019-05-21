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Экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО под залог

Экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО под залог (4 новости)

«Залог за подозреваемого в завладении госимуществом внесли еще перед выходными»

Экс-командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров вышел из изолятора временного содержания под залог. Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает "Громадське". Аллеров вышел из-под стражи 20 мая. 17 мая суд арестовал Аллерова на два месяца с возможностью внесения залога в размере 4 млн 802 тыс. 500 гривен. Теперь на Аллерова возлагаются следующие обязанности сроком на два месяца: прибывать к детективу, прокурору, следователю по требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован/находится без разрешения детектива или суда; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу, свидетелями; сдать паспорта для выезда за границу. Как сообщалось, НАБУ подозревает бывшего командующего Национальной гвардии Аллерова в хищении свыше 81 млн гривен. Детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Аллерову, а также гендиректору "Укрбуда" и оценщику, задержанных накануне. Позже стало известно, что гендиректора "Укрбуда" отпустили из-под стражи.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО под залог»
Фото Экс-командующий Нацгвардии вышел из СИЗО под залог почти в 5 млн гривен
Фото Экс-командующий Нацгвардии Аллеров вышел под залог
Фото Экс-командующий Нацгвардии Аллеров вышел из СИЗО под залог
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ТСН ТСН  ·  21.05.19, 11:59 Залог за подозреваемого в завладении госимуществом внесли еще перед выходными.
РБК Украина РБК Украина  ·  21.05.19, 12:22 Экс-командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров вышел из изолятора временного содержания под залог. Об этом заявил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим…
УНН УНН  ·  21.05.19, 12:27 Бывший командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога, назначенного в размере 4,8 млн грн. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах."Вышел…
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