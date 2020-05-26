Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане (7 новостей) «Павла Лебедєва підозрюють у перевищення влади, що призвело до масових жертв на Майдані»

По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая заочно избрал бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева, сообщает пресс-служба ОГП.

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

В ОГП отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.