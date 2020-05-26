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Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане

Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане (7 новостей)

«Павла Лебедєва підозрюють у перевищення влади, що призвело до масових жертв на Майдані»

По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева 25 мая заочно избрал бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева, сообщает пресс-служба ОГП.

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками правоохранительных органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта.

Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

В ОГП отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане»
Фото Экс-министра обороны заочно арестовали по делу о расстрелах на Майдане
Фото Суд заочно арештував ексміністра оборони України у справі про розстріли на Майдані
Фото Суд заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Лебедева по делу о расстрелах на Майдане
Фото Экс-министра обороны Лебедева заочно арестовали
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РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 15:18 Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Экс-министр арестован по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014.Об этом говорится в сообщении Офиса…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.05.20, 15:25 Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 избрал экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по факту организации ряда тяжких и особо…
Главком Главком  ·  26.05.20, 15:45 Павла Лебедєва підозрюють у перевищення влади, що призвело до масових жертв на Майдані
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.05.20, 15:50 Печерский районный суд Киева 25 мая избрал бывшему министру обороны Украины Павлу Лебедеву меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 15:52 Печерський районний суд Києва 25 травня 2020 року обрав колишньому Міністру оборони Павлу Лєбедеву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за фактами організації умисних вбивств, скоєних у період…
Униан Униан  ·  26.05.20, 15:56 Решение суда предоставляет право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции.
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