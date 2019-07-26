Экс-начальник одесской полиции Головин отказался давать показания и сотрудничать со следствием

Бывший начальник управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, который подозревается в хищении крупной партии контрабандных сигарет, отказался от дачи показаний и сотрудничества со следствием. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Он не дает показания", - сказал источник. По его словам, Головин ссылается на ст. 63 Конституции.
Также стало известно, что Головина уже доставили в Киев. В пятницу в суд передадут ходатайство об избрании ему меры пресечения, прокуроры буду просить для него арест и залог в 22 млн гривен.
На данный момент не известно, состоится ли суд по Головину сегодня, 26 июля.
Обновлено в 12:59 Заседание Соломенского районного суда Киева начнется в 15.00.
Обновлено в 13:18 Сегодня суд будет избирать меру пресечения экс-начальнику Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину.