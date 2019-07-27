Экс-начальника одесской полиции отправили под домашний арест

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Группа из 45 человек, подозреваемых в попытке рейдерства сельхозпредприятия "Маяк" в Харьковской области, была отправлена под частичный домашний арест, еще один мужчина – под круглосуточный домашний арест. Такое решение принял Киевский районный суд Харькова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"45 подозреваемым суд определил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а еще одному – круглосуточный", - говорится в сообщении.

Указанная группа лиц пыталась захватить сельхозпредприятие "Маяк" в с.Губщина Валковского района Харьковской области. Это произошло 23 июля около 23:00.

Однако правоохранители пресекли преступные действия рейдеров, задержав 46 человек, среди которых – граждане Российской Федерации и жители временно оккупированных территорий.

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Полиция обнаружила и изъяла у злоумышленников 3 дымовые шашки, 4 газовых баллончика, 3 фонарика-шокера, охотничий, раскладной, а также кухонные ножи и тому подобное.

Арестованным объявили подозрение в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.3 ст.15 ч.2 ст.27 ч.2 ст.206-2 (покушение на участие в массовых беспорядках, покушение на соучастие в незаконном завладении имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

По заявлению руководителя сельхозпредприятия "Маяк" в ЕРДР также внесены сведения о мошенничестве и подделке документов с целью незаконного завладения имуществом (ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский своим указом № 542 поручил Кабинету министров внести в Верховную Раду законопроект о противодействии рейдерству.