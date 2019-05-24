Экс-нардеп Артеменко обратился к Зеленскому с просьбой вернуть ему гражданство Украины – СМИ (3 новости) «Бывший нардеп Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении ему украинского гражданства»

Бывший народный депутат Андрей Артеменко заявил, что он, "воодушевленный призывом к 65 млн украинцев", обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом экс-нардеп написал на странице в Facebook.

"Вдохновленный призывом Президента Зеленского к 65 млн украинцев возвращаться на Родину, не мог остаться равнодушным. До встречи на Родине, Господин Президент", - написал Артеменко.

К своему сообщению он приложил обращение, в котором призывает Президента:

- отменить Указ Президента Украины №119/2017 от 29 апреля 2017 года в части прекращения гражданства Украины Артеменко; - восстановить его в гражданстве; - Поручить Государственной миграционной службе Украины, соответствующим дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Украины оформить и выдать Артеменко паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

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Отметим, 5 мая в соответствии с указом Президента Петра Порошенко народный депутат Андрей Артеменко потерял гражданство Украины.

Артеменко попытался обжаловать лишение его украинского гражданства в Высшем административном суде Украины, но ВАСУ отказал защите в приостановлении указа Президента.

Как сообщал УНН, в своей речи в день инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, кто готов помогать Украине, гражданство.