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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 01:31
Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство

Экс-нардеп Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство (6 новостей)

«Артеменко был лишен украинского гражданства в 2017 году»

Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленского с просьбой о возвращении ему гражданства Украины. Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копия которого есть в распоряжении редакции LIGA.net.

Экс-нардеп пишет, что пятый президент Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Названный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер относительно меня", - заявляет Артеменко.

Он назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи и попыткой препятствования его депутатской деятельности.

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Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.

В марте 2017 года внефракционный народный депутат Андрей Артеменко, который предлагал вместе с оккупантами управлять Крымом, заявил, что аннулировал свой канадский паспорт в 2014 году и паспортов других зарубежных государств у него нет, однако канадское гражданство еще действует.

Обновлено в 01:15 Отмечается, что Артеменко направил Зеленскому письмо с соответствующей просьбой.

Обновлено в 01:31 Андрей Артеменко назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.05.19, 21:30 Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко просит Президента Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство. Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, копией которого располагает…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.19, 00:29 Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимира Зеленского с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.05.19, 00:54 Артеменко был лишен украинского гражданства в 2017 году.
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.19, 01:15 Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко просит президента Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, сообщают Українські Новини. Отмечается, что Артеменко направил Зеленскому письмо…
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Униан Униан  ·  24.05.19, 01:31 Андрей Артеменко назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи.
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