Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск (3 новости) «Бывшего народного депутата Дениса Дзензерского, которого подозревают в недекларировании 4,7 млрд грн финансовых обязательств, объявлен в национальный розыск по запросу…»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского, подозреваемого в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел,

Обновлено в 19:44 Экс-парламентария 8 созыва Дениса Дзензерского, подозревают в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. По запросу НАБУ он объявлен в национальный розыск. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию МВД. По этим данным, Денис Дзензерский исчез из поля зрения правоохранительных органов 5 декабря 2019 года. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации. Сообщается, что мера пресечения к Дзензерскому не применялась. Как сообщалось, в Киеве девочка ушла из дома, оставив предсмертную записку. Ее объявили в розыск.