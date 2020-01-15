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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 19:44
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Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск (3 новости)

«Бывшего народного депутата Дениса Дзензерского, которого подозревают в недекларировании 4,7 млрд грн финансовых обязательств, объявлен в национальный розыск по запросу…»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Дениса Дзензерского, подозреваемого в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел,

Обновлено в 19:44 Экс-парламентария 8 созыва Дениса Дзензерского, подозревают в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. По запросу НАБУ он объявлен в национальный розыск. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на информацию МВД. По этим данным, Денис Дзензерский исчез из поля зрения правоохранительных органов 5 декабря 2019 года. Его обвиняют в декларировании недостоверной информации. Сообщается, что мера пресечения к Дзензерскому не применялась. Как сообщалось, в Киеве девочка ушла из дома, оставив предсмертную записку. Ее объявили в розыск.

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УНН УНН  ·  15.01.20, 16:57 Бывшего народного депутата Дениса Дзензерского, которого подозревают в недекларировании 4,7 млрд грн финансовых обязательств, объявлен в национальный розыск по запросу Национального антикоррупционного…
Голос.UA Голос.UA  ·  15.01.20, 19:44 Экс-парламентария 8 созыва Дениса Дзензерского, подозревают в недекларировании 4,7 млрд гривен финансовых обязательств. По запросу НАБУ он объявлен в национальный розыск. Об этом сообщает УНН, ссылаясь…
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