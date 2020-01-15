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Экс-нардепа объявили в розыск

Экс-нардепа объявили в розыск (5 новостей)

«Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Дениса Дзензерского от партии Народный фронт. Об этом…»

Бывшего депутата Верховной рады Дениса Дзензерского от партии Народный фронт подали в розыск. Его имя появилось в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

отмечается, что экс-депутат исчез из поля зрения правоохранителей 5 декабря прошлого года.

Ему предъявлено подозрение по статье о декларирование недостоверной информации (ч.1 ст. 366-1) Уголовного кодекса. Мера пресечения Дзензерскому не избиралась.

Как сообщалось, 19 ноября 2019 года Дзензерскому объявили о подозрении в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы. По данным следствия, он с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении не задекларировал невыполненные финансовые обязательства перед банками на сумму более 4,7 млрд гривен.

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А в феврале 2018 года Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в НАБУ выводы по результатам полной проверки деклараций Дзензерского. Согласно выводам агентства, бывший нардеп был должен банкам почти пять миллиардов гривен.

Денис Дзензерский занимал должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел по списку партии Народный фронт.

Совместно с отцом - предпринимателем из Днепра Виктором Дзензерским - владеет холдингом МНПК Веста, который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-нардепа объявили в розыск»
Фото НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Дзензерского
Фото Экс-нардепа подали в розыск
Фото Экс-нардепа объявили в розыск
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РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 15:17 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Дениса Дзензерского от партии "Народный фронт". Об этом говорится в перечне разыскиваемых лиц на сайте…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  15.01.20, 16:38 Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Дениса Дзензерского от партии "Народный фронт". Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних…
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