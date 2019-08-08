Экс-президент Киргизии признался, что лично стрелял по спецназу (15 новостей) «Сторонники бывшего президента тоже идут к резиденции»

В Киргизии 52 человека пострадали во время проведения спецоперации по задержанию экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, передает новостное издание Kloop.kg со ссылкой на данные минздрава страны.

Сообщается, что один из раненых погиб, двое в реанимации; 38 пострадавших госпитализированы, а остальные лечатся дома.

Погибший - спецназовец, отмечают со ссылкой на данные госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии: "Пуля, предположительно от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа".

Кроме того, в реанимации находится глава управления внутренних дел Чуйской области Самат Курманкулов. Он впал в кому. Его подключили к аппарату искусственного дыхания в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

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Состояние еще одного пострадавшего, который находится в реанимации, оценивается как средней тяжести. Он находится в Чуйской областной больнице.

По данным Генпрокуратуры, из всех 52 раненых 22 - сотрудники госкомитета нацбезопасности и два милиционера.

МВД начало начало следствие по факту убийства и покушения на силовиков. Генпрокуратура начало досудебное производство по статьям "Хулиганство" и "Массовые беспорядки".

Обновлено в 15:08 На территории дома Алмазбека Атамбаева находятся его сторонники.

Обновлено в 15:48 Спецназ начал новый штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщает ТАСС. "Начался еще один штурм резиденции, звучат выстрелы и применяются светошумовые гранаты", – заявил представитель штаба бывшего президента. По его словам, находящиеся внутри резиденции сторонники Атамбаева пытаются оказать сопротивление, бросая в сотрудников спецназа камни и палки. "Это уже вторая попытка штурма за сутки" – добавил он. Kloop сообщает, что около 50 милиционеров перекрыли дорогу и в селе Кой-Таш. Перед блокпостом собрались около 150 сторонников Атамбаева – они не могут пройти к резиденции. Как ранее сообщал Фокус: Люди в военной форме вечером 7 августа штурмовали резиденцию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Его захватил спецназ, однако, протестующим удалось отбить его. В результате штурма резиденции Атамбаева погиб один боец спецназа. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался, что стрелял во время штурма.