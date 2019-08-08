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Экс-президент Киргизии призвал силовиков не идти против народа

Экс-президент Киргизии призвал силовиков не идти против народа (3 новости)

«Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к правоохранительным органам после штурма своей резиденции. Он заявил, что попытка его…»

Во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, в деревне Кой-Таш, число пострадавших достигло 36 человек, из них один скончался. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает "Интерфакс".

"В организации здравоохранения всего поступили 36 пострадавших", - говорится в сообщении.

Из числа пострадавших 15 человек - сотрудники силовых структур. Они получили травмы различной степени тяжести – от сотрясений мозга и черепно-мозговых травм, до огнестрельных ранений.

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Один спецназовец был отправлен на операцию, но, несмотря на все реанимационные мероприятия, скончался.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности начал операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. 27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

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УНН УНН  ·  08.08.19, 01:37 Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом не применять силу против народа. Соответствующее заявление он сделал в четверг…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.08.19, 02:02 Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выступил с обращением к правоохранительным органам после штурма своей резиденции. Он заявил, что попытка его задержать и спецоперация в его доме стали "настоящим…
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