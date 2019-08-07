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Экс-президент Киргизстана Атамбаев задержан

Экс-президент Киргизстана Атамбаев задержан (6 новостей)

«Часть сторонников бывшего президента Киргизии Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома»

Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом СМИ сообщили в среду в штабе бывшего главы государства. «Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли его в неизвестном направлении», — сказал представитель штаба. В то же время, утверждал собеседник, внутри дома Атамбаева продолжается стрельба. Бойцы спецподразделений Киргизстана начали операцию по силовому задержанию Атамбаева несколько часов назад. Во время штурма расположенного в селе Кой-Таш дома экс-президента ранения получили более 10 человек, в том числе журналист и депутат национального парламента. «К дому Атамбаева продолжают стягиваться его сторонники, их сейчас насчитывается до 500 человек. Люди возводят баррикады и пытаются прорваться внутрь дома», — отметил собеседник. В конце июня депутаты парламента Киргизстана сняли с экс-президента неприкосновенность, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом. В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Обновлено в 21:01 Часть сторонников бывшего президента Киргизии Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома.

Обновлено в 21:17

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.08.19, 19:31 Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на штаб Атамбаева."Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  07.08.19, 20:48 Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева забаррикадировались внутри его дома в селе Кой-Таш и ждут, когда прибудет спецназ для проведения второй волны штурма, сообщает "Акипресс"
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.19, 21:00 Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева захватили его резиденцию, которую ранее взял штурмом спецназ.
Телеграф Телеграф  ·  07.08.19, 21:01 Часть сторонников бывшего президента Киргизии Атамбаева забаррикадировалась внутри его дома.
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