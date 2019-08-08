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Капитал Капитал · · Обновлено в 21:05
Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался властям

Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался властям (8 новостей)

«Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов»

Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев сдался властям. Об этом со ссылкой на штаб экс-президента сообщает «ТАСС». «Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», — заявил представитель штаба. По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезены несколько его соратников, в том числе бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов.

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Униан Униан  ·  08.08.19, 16:32 Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов
Главред Главред  ·  08.08.19, 16:46 В Кыргызстане правоохранители и силовики после нескольких безуспешных попыток задержали экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. «Атамбаев вывезен с территории своей резиденции...
UAinfo UAinfo  ·  08.08.19, 17:20 Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в четверг, 8 августа, принял решение сдаться властям во время очередной попытки штурма его дома силовиками. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Канал 112 Канал 112  ·  08.08.19, 20:50 В Бишкеке милиция начала разгон митингующих на площади Ала-Тоо, собравшихся в поддержку экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, передает информагенство 24.kg со ссылкой на ГУВД. Отмечается, что толпа…
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