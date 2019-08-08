Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался властям

Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев сдался властям. Об этом со ссылкой на штаб экс-президента сообщает «ТАСС». «Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов», — заявил представитель штаба. По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезены несколько его соратников, в том числе бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов.

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