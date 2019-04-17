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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 21:27
· Арест
Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании

Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании (12 новостей)

«Бывший президент Перу Алан Гарсия совершил самоубийство, когда 17 апреля утром полиция пришла к нему домой арестовать по подозрению в…»

Бывший президент Перу Алан Гарсия предпринял попытку самоубийства после того, как перуанские власти издали приказ о его аресте. Экс-лидер находится в критическом состоянии. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что 69-летний Гарсия выстрелил себе в шею. Он доставлен в больницу в Лиме.

"Бывший президент принял решение застрелиться", - заявил его адвокат Эрасмо Рейна.

Гарсия, занимавший пост президента Перу с 1985 по 1990 гг и с 2006 по 2011 гг, находится под следствием по обвинению во взяточничестве. Речь идет о масштабном коррупционном скандале, охватившем ряд бывших латиноамериканских лидеров.

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Источники, близкие к расследованию, сообщили изданию, что перуанские власти издали приказ о его немедленном аресте.

Гарсия обвиняется в получении откатов от одной из крупнейших строительных компаний Латинской Америки - бразильской компании Odebrecht - во время строительства электропоезда для метро в Лиме. Он отрицает это обвинение.

В ноябре прошлого года Гарсия попросил убежища в посольстве Уругвая после того, как судья запретил ему покидать страну в течение 18 месяцев. Правительство Уругвая отклонило запрос.

Гарсиа стал самым молодым президентом Перу, когда его впервые выбрали на этот пост в возрасте 36 лет.

Алан Крюгер, профессор экономики Принстонского университета, который консультировал президентов США Билла Клинтона и Барака Обаму, покончил жизнь самоубийством 19 марта.

Обновлено в 20:30 Согласно сообщению, политик умер во время хирургической операции.

Обновлено в 21:27 После попытки суицида Гарсия трижды пережил остановку сердца, но каждый раз был реанимирован бригадой медиков, боровшихся за его жизнь, рассказала министр здравоохранения Перу Зулема Томас.

ФОТО К НОВОСТИ: «Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании»
Фото Экс-президент Перу попытался застрелиться при задержании
Фото Экс-президент Перу пытался покончить с собой во время задержания
Фото Экс-президент Перу Гарсия скончался в больнице после попытки самоубийства
Фото Экс-президент застрелился во время ареста
Фото Экс-президент Перу умер: причины решающего поступка и смерти Алана Гарсии
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РБК Украина РБК Украина  ·  17.04.19, 16:36 Экс-президент Перу Алан Гарсия выстрелил в себя, когда его попытались задержать полицейские по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает агентство EFE.Инцидент, по данным агентства, произошел в его доме…
УНН УНН  ·  17.04.19, 16:59 Бывший Президент Перу Алан Гарсия пытался покончить с собой после того, как полиция приехала к нему домой, чтобы арестовать из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.Согласно…
Комментарии Комментарии  ·  17.04.19, 17:24 Алан Гарсия был президентом Перу дважды с интервалом в 16 лет Бывший президент Перу Алан Гарсия во время задержания по обвинению в коррупции выстрелил себе в шею.Задержание проходило в его доме в столице…
Апостроф Апостроф  ·  17.04.19, 18:17 В среду, 17 апреля, бывший президент Перу Алан Гарсия предпринял попытку покончить с собой, когда полицейские прибыли в его дом в Лиме, дабы задержать его по делу о коррупции.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.04.19, 19:06 Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда попал после того, как выстрелил в себя при задержании, сообщило агентство ЭФЭ. Политик умер во время хирургической операции.
УНН УНН  ·  17.04.19, 19:14 Бывший президент Перу Алан Гарсия в среду перенес экстренную хирургическую операцию после того, как выстрелил себе в голову, когда полиция попыталась задержать его по делу об обвинениях в коррупции. Тем…
Украинская правда Украинская правда  ·  17.04.19, 19:20 Бывший президент Перу Алан Гарсия совершил самоубийство, когда 17 апреля утром полиция пришла к нему домой арестовать по подозрению в коррупции. Фото
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 19:31 В Перу бывший президент Алан Гарсия выстрелил себе в голову, когда его попытались задержать правоохранители по обвинению в коррупции. Как отмечается, 69-летний политик выстрелил в себя, как только в его…
Joinfo Joinfo  ·  17.04.19, 20:03 Алан Гарсия скончался не приходя в сознание. Медики тщетно пытались сохранить жизнь 69-летнему экс-президенту, однако их усилия оказались бесполезными, сердце человека, избиравшегося на пост главы государства…
Канал 112 Канал 112  ·  17.04.19, 20:30 Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался в больнице, куда он попал после того, как выстрелил себе в голову, чтобы избежать ареста по коррупционному делу, сообщает EFE. Согласно сообщению, политик умер…
ForUm ForUm  ·  17.04.19, 21:27 Бывший президент Перу Алана Гарсия скончался в больнице после того как он выстрелил себе в голову во время попытки полицейских задержать его по подозрению в получении взяток от бразильской строительной…
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