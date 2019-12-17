Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд в Исламабаде 17 декабря вынес приговор экс-лидеру Пакистана Первезу Мушаррафу. За казнь проголосовали двое из трех судей.

Приговор был провозглашен в деле о государственной измене, которые открыли еще в 2013 году. Дело в том, что в 2007 году Мушарраф приостановил действие конституции страны и арестовал судей Верховного суда, введя в Пакистане чрезвычайное положение. Свои действия он объяснил угрозой со стороны экстремистов. На самом же деле таким образом он просто продлил срок своих полномочий. О приговоре экс-президенту Пакистана пишет BBC.

Несмотря на чрезвычайное положение и другие хитрые действия, совершенные Мушаррафой, в 2008 году ему пришлось сложить полномочия президента. Все из-за давления со стороны стран Запада, угроз об импичменте и полного отказа в поддержке со стороны национальной армии.

В 2009 году против него возбудили дело за незаконное отстранение судей, а в 2011 году суд выдал ордер на арест бывшего президента по делу об убийстве премьер-министра Беназир Бхутто, которая погибла в результате теракта в декабре 2007 года.

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После ухода с поста президента Мушарраф жил в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. В 2013 году он вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, однако был дисквалифицирован. В том же году его поместили под домашний арест, позже позволив выезжать за границу для лечения. В марте 2016 году Мушарраф уехал из Пакистана в ОАЭ и с тех пор не возвращался на родину.

Что известно о Первеза Мушаррафа? Это – военный диктатор, который пришел к власти в Пакистане 12 октября 1999 года в результате государственного переворота. Переворот в стране он совершил всего за 17 часов. После этого сначала занял пост премьер-министра страны (с 1999 по 2002 год), а затем вступил на пост 10-го президента страны (с 2001 по 2008 годы).