Экс-прокурор Кулик собрался на работу в СБУ, - Лещенко

Уже бывший прокурор Константин Кулик, для встречи с которым приезжал в Киев адвокат Трампа Рудольф Джулиани, может продолжить работать в СБУ. Но может ли человек, которого уволили из военной прокуратуры по подозрению НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры в незаконном обогащении и махинациях с госзакупками, а также близкой дружбой с убитым в России лидером «Оплота» Евгением Жилиным, работать в Службе безопасности Украины. Причем семья Кулика активно пользовалась активами Жилина в Украине, пока тот находился в Москве. А его гражданская жена Ирина Немец приобрела машину у отца того самого лидера «Оплота» Евгения Жилина, подозреваемого в похищениях и избиениях. К тому же, как выяснили журналисты 5 Канала, прокурора неоднократно замечали в выполнении деликатных задач от Игоря Коломойского и Андрея Портнова, о чем свидетельствовали его поездки к ним в Израиль и Вену. Проект 5 Канала «Наблюдатель» в очередной раз засветил прокурора Константина Кулика в незаконном обогащении и строительстве надстройки в элитной комплексе столицы. Но Киевская городская госадминистрация не может проверить законность надстройки 14-го этажа в ЖК «Дипломат-Холл». Надстройка принадлежит бывшему прокурору Константину Кулику. Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, сообщает журналистский проект «Наблюдатель» на «5 канале». «Департамент, по состоянию на момент предоставления ответа, не выдавал, не регистрировал документов, дающих право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающих готовность к эксплуатации объектов строительства по указанному адресу. Во время визита на место должностного лица Департамента совместно с представителем обслуживающей организации ООО «ПОРЯД.ОК. Управление и эксплуатация недвижимости» доступ к объекту строительства был ограничен, ответственные лица отсутствовали, что делает невозможным проведение проверки», – сообщили в департаменте по вопросам строительного контроля. Департамент обещает провести проверку «после надлежащего реагирования правоохранительных органов», а также обратился в главное управление Национальной полиции в г. Киеве за содействием в проведении проверки. Пока же незаконная надстройка остается нетронутой.